Cei mai muncitori și mai isteți dintre elevi au fost premiați, iar părinții au plecat acasă cu fotografii care să le amintească toate aceste clipe.

Urmează 79 de zile fără note, doar pentru joacă, noi aventuri și amintiri de vară.

A fost în primul rând ziua celor care au învățat tot anul, iar astăzi au fost răsplătiți.Pentru elevi, vacanța începe cu planuri mari și griji puține.

La școala Pia Brătianu din Capitală, fiecare clasă de gimnaziu a avut premianți cu 10 pe linie și mențiuni până la 9.59.

Coronița a fost aleasă cu mare atenție. Coronițele au stat doar câteva clipe pe capetele copiilor, însă vor rămâne în albumele de fotografii pentru totdeauna.

Ana Maria Sima, profesor engleză și diriginte: „Copiii cresc foarte frumos atunci când există și niște părinți care îi susțin și profesori care să îi călăuzească.”

Dacă cei mici au scăpat de cursuri, pentru copiii din clasele terminale urmează de săptămâna viitoare Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Copiii se vor întoarce în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni și cinci vacanțe.