”Locul I pentru România, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori! În perioada 15-20 iunie 2026, în România, la Buzău, se desfăşoară a 30-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori – JBMO. Cei doisprezece elevi români au obţinut cinci medalii de aur (trei pentru echipa A şi două pentru echipa B), dintre care una cu punctaj maxim, cinci medalii de argint (trei pentru echipa A şi două pentru echipa B) şi două medalii de bronz (pentru echipa B)”, anunţă, vineri, Ministerul Educaţiei.

Potrivit instituţiei citate, s-au obţinut:

Medalie de aur cu punctaj maxim:

Andrei Nemţişor (ROU A – clasa a VIII-a, Colegiul Naţional ”Costache Negruzzi”, Iaşi)

Medalii de aur:

Andrei-Dimitrie Ciocan (ROU A – clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 79, Bucureşti)

Teodor-Ştefan Oancea (ROU B – clasa a IX-a, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti)

Mark Ilieş (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu)

Turan Can Sonuvar (ROU A – clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa)

Medalii de argint:

Irina Pilipouţanu (ROU A – clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Piteşti)

Traian Danciu (ROU A – clasa a VII-a, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti)

Radu-Mihai Enache (ROU A – clasa a VIII-a, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti)

Iuri Iamandi (ROU B – clasa a VIII-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti)

Iustin-Bogdan Udma (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti)

Medalii de bronz:

Darius-Ioan Hangan (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca)

Daniel Petrache (ROU B – clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Cobia, jud. Dâmboviţa)

Echipele României au fost conduse de profesorii:

Marius Perianu (Colegiul Naţional „Ion Minulescu”, Slatina) – leader România A

Cristian-Teodor Mangra (Colegiul Naţional „Tudor Vianu”, Bucureşti) – deputy leader ROU A.

Dănuţ Aramă (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi) – leader România B

Vladimir-Cristian Cerbu-Sfarghiu (Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc) – deputy leader ROU B.

Cea de a 30-a ediţie a JMBO au participat 22 de ţări, 11 înscrise oficial şi 11 invitate.

La JBMO participă echipe formate din câte 6 elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia şi Turcia – ţări membre oficiale ale competiţiei, precum şi echipele reprezentative din Armenia, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Croaţia, Franţa, Georgia, Irlanda, Kazahstan, Kârgâzstan, Malaysia, şi Uzbekistan – ţări invitate. Ca ţară gazdă, România a putut participa cu încă o echipă (România B), cu statut de invitat.

”În clasamentul pe naţiuni, la această ediţie, România (ROU A) s-a clasat pe locul I, la fel ca anul trecut, cu un punctaj total de 202 puncte, urmată de Bulgaria (199 de puncte) şi, dintre ţările oficiale, Turcia (162 de puncte). Dintre echipele invitate, cel mai mare punctaj a revenit Franţei, cu 174 de puncte, urmată de Kazahstan (168 de puncte). A doua echipă a României (ROU B) s-a clasat pe locul 6 la general (ţări oficiale şi invitate), cu 154 de puncte”, a u transmis oficialii Ministerului Educaţiei.

Coordonarea ştiinţifică a fost asigurată de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, iar coordonarea organizatorică a fost asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, DGEPIP, prin profesor Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.