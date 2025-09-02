Directorii școlilor găsesc soluții pentru a păstra profesorii. Opționalele au devenit sprijin în completarea normelor

„Directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, Ionela Neagoe, afirmă că întreaga conducere a încercat să limiteze plecarea profesorilor, iar pentru completarea normelor didactice s-a apelat la introducerea unor materii opționale.

Ionela Neagoe a explicat că a reuşit să găsească propuneri atractive de opţionale, chiar dacă elevii nu au putut să fie consultaţi.

Şi directorul şcolii din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi, Viforel Dorobanţu, a afirmat că a găsit soluţii pentru ca numărul profesorilor nevoiţi să caute ore la alte unităţi de învăţământ să fie cât mai mic.

Opționale gândite pentru elevi, chiar și fără consultare

„La noi, la şcoală lucrurile stau bine în sensul că ne-am străduit cu toţii să plece cât mai puţini şi nu avem decât cazul unui profesor de religie care a trebuit să plece. Era suplinitor şi a plecat la o altă unitate şcolară. Însă a fost extraordinar de greu pentru că noi am reuşit să compensăm cu opţionale. În momentul de faţă ne-am străduit să găsim alte propuneri de opţionale care să fie atractive, pentru că n-am putut să consultăm copiii. Da, deci a fost greu”, a declarat Ionela Neagoe, Maratonul Profit.ro, Viitorul Educaţiei în România, scrie news.ro.

Ea a mai afirmat că nu a putut să fie respectată metodologia pentru alegerea materiilor opţionale.

„Ideea e că la noi s-a putut pentru că noi nu am mers niciodată pe numărul maxim de ore şi să uşurăm munca copiilor să fie mai puţină. Sigur că s-a putut pentru că am putut să gândim constructiv pentru că ştiţi în momentul de faţă părinţii nu au putut să fie consultaţi, doar am afişat, adică au făcut nişte nereguli. Adică există o metodologie pentru opţionale şi o procedură deci într-un fel acelea fost încălcate. Însă repet, ne-am străduit să fie bine pentru copii. Acolo unde am crezut şi s-a potrivit, de exemplu, am introdus la clasa a VII-a, la a VIII-a un opţional de psihologia adolescentului ceea e foarte bine pentru vârsta lor şi o să le fie benefic, adică ne-am străduit să fie bine pentru copii. Ei nu trebuie să simtă că e ceva forţat”, a mai precizat directorul Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr.

Profesorii din Curcani sunt sprijiniți să rămână în școală

De asemenea, directorul şcolii din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi, Viforel Dorobanţu, a afirmat că a reuşit să găsească soluţii pentru ca numărul profesorilor care-şi caută ore la alte unităţi de învăţământ să fie cât mai mic.

„Măsurile au fost provocatoare şi au fost valuri post încadrări pe care le-am făcut. Şi în final am găsit soluţia astfel încât să plece cât mai puţină lume să-şi caute ore în altă parte şi în primul rând ne-am gândit la calitatea pe care sperăm noi să o ducem la un nivel cât mai sus astfel încât să nu avem foarte multe disciplinări predate de profesori care nu au această specialitate şi din punctul ăsta de vedere s-a rezolvat”, a afirmat Viforel Dorobanţu.

