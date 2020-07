Cum va începe școala în septembrie. Anunțul ministrului Monica Anisie privind anul școlar 2020-2021

Monica Anisie a vorbit, luni, la Iași, despre cum s-ar putea desfășura cursurile la începutul anului școlar 2020-2021 și despre scenariile luate în calcul de Ministerul Educației.

Potrivit ministrului Educației, cel mai bun scenariu pentru deschiderea anului școlar 2020-2021 este ca o parte dintre elevi să meargă la școală, iar o altă parte să continue cursurile în sistem on-line, urmând ca apoi să se facă rocadă, în funcție de situația epidemiologică.

"Am analizat modalitățile în care am putea redeschide unitățile de învățământ începând cu anul școlar 2020-2021. Am luat în discuție aspecte privind infrastructura școlară și curriculum, dar și resursele materiale, educaționale, pe care noi dorim ca din toamnă să le avem gata. Toate scenariile pe care Ministerul Educației le are în vedere țin cont de recomandările Ministerului Sănătății. De aceea, am realizat un grup de lucru interministerial, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, pentru a pune la punct aceste scenarii. Deja în spațiul public, partenerii educaționali au prezentat câteva din discuțiile pe care le-am avut în acest grup interministerial, și așa cum se știe cel mai bun scenariu va fi, dacă Ministerul Sănătății va face această recomandare, va fi acela în care unii dintre elevi vor fi la școală, iar alții vor urmări cursurile online, urmând să facă rocada, în funcție de situația epidemiologică. Repet, toate scenariile privind reluarea cursurilor au în vedere situația epidemiologică, care nu este una tocmai bună. Aș face un apel către populație să respecte regulile de distanțare fizică, să poarte mască și să nu fie o glumă acest virus pentru ei”, a spus Monica Anisie, într-o conferință de presă, la Iași.

Monica Anisie a dorit să precizeze că acesta este doar unul dintre scenariile la care se lucrează.

"Este doar unul dintre scenarii, trebuie să ne uităm în jurul nostru și să vedem care este situația epidemiologică. Colegii din Ministerul Educației lucrează la aceste scenarii, care au în vedere, pe lângă curriculum și infrastructură, și resursele materiale și umane de care avem nevoie. La nivelului guvernului, există un grup interministerial, format din miniștrii Fondurilor Europene, Finanțelor publice, Sănătății și Educației, acest grup este condus de doamna vicepremier Raluca Turcan, iar scopul acestui grup a fost făcut tocmai pentru a lua în calcul toate resursele pe care sistemul de educație are nevoie pentru anul școlar 2020-2021”, a mai spus Monica Anisie.

Monica Anisie a adăugat că celelalte două scenarii sunt: venirea normală la școală care nu este posibilă în condițiile date, iar un alt scenariu este să se continue școala online.

Referitor la nemulţumirile exprimate de elevi în legătură cu educaţia online, ministrul a declarat că vor fi organizate cursuri de formare pentru profesori, ”pentru a îmbunătăţi ceea ce s-a făcut”.