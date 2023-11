Cum se descurcă un student care beneficiază de o bursă Erasmus. „Costurile sunt mari. Cazarea depășește suma”

Cei care vor să studieze în străinătate prin acest program european primesc lunar, în medie, 500 de euro, bani care ar trebui să le asigure cazarea și cheltuielile într-un oraș european.

În aceste condiții, Consiliul și Parlamentul European au decis suplimentarea cu 60 de milioane de euro a bugetului Erasmus pentru 2024.

Carla este în anul doi la facultatea de științe politice din București. Acum studiază pentru un semestru la o universitatea din Roma. Deși spune că experiență este una frumoasă și a cunoscut mulți oameni noi, banii pe care îi primește lunar prin program nu sunt suficienți.

Carla Beatrice Munteanu, studentă: „Costurile sunt destul de mari. Bursa de 600 de euro comparat cu costurile e un pic mică. Chiriile variază de la o cameră single la 450 - 500 de euro și o cameră dubla, 350 de euro, plus utilități se ajunge la 400. Plus ceea ce înseamnă mâncare, ieșiri, medicamente. la ei inclusiv cărțile se plătesc. Am avut un prieten care a câștigat bursa către Paris. A căutat mai multe luni cazare, a găsit, dar prețul cazării era mult prea scump. Depășea și bursa și nu și-ar fi permis”.

În unele cazuri și profesorii evită această oportunitate. Ana Clara Grecu este învățătoare la liceul din Valea Doftanei. Ea a profitat de o bursă Erasmus pentru profesori, chiar dacă asta a însemnat să vină și cu bani de acasă. Acum învățătoarea este ambassador eTwinning, un proiect în cadrul Erasmus, plus o platformă unde școlile din Europa colaborează în plan virtual.

Clara Grecu, învățătoare: „Îți deschide orizonturile. E așa ca o fereastră. Te teleportează cumva în lume și vezi și înveți de la ceilalți și te ajută să duci înapoi lucruri care să facă învățarea mai vizibilă în sala ta de clasă".

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „Am cerut că banii să fie alocați în principal copiilor din familile defavorizate, din medii defavorizate și din state europene cu veniturile sub medie. De aceea mă aștept ca banii să ajung într-o măsură mare în România".

Pentru perioada de finanțare 2021-2027, Erasmus are un buget record de peste de 26 de miliarde de euro, la nivelul întregii Uniunii Europene - o finanțare aproape dublă față de programul anterior, 2014- 2020. Adică el oferă celor peste patru milioane de participanți șansa de a studia, de a urma stagii, de a câștiga experiență și de a face voluntariat în străinătate. România va primi aproximativ un miliard de euro, dar Erasmus nu este doar pentru student, ci oferă oportunități și pentru elevi, cursanți, personal, stagiari, profesori și voluntari.

În 2022, România a primit prin Erasmus 114 milioane de euro de care au beneficiat peste 45.000 de români.

