Sistemul de educație resimte, însă, tot mai apăsător probleme despre care oamenii politici vorbesc mai mult la început de an - profesori nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă, programe depășite de vremuri și investiții întârziate în infrastructură.

Sfioși, dar conștienți de importanța momentului, bobocii de la clasa pregătitoare pășesc zâmbitori pe sub arcada de flori. E un eveniment așteptat de când au absolvit grădinița, doar că, în prima zi de școală, copilăria lipsită de griji se încheie.

Reporter: Ești un pic încruntat, de ce? Elev: ”Pentru că începe școala și nu îmi doresc asta”.

Unii s-au agățat cu forță de doamna învățătoare, alții au respirat profund, să-și învingă tracul.

În Capitală, sute de mii de buchete, purtate cu ochii pe ceas, către școli, au ajuns la timp la destinatar. Traficul a fost surprinzător de lejer, în parte fiindcă 26 de mari intersecții au fost supravegheate, de la prima oră, de poliția rutieră. Apoi, deschiderea cursurilor a fost decalată la clasele mari, până aproape de prânz. Elevii de gimnaziu și liceenii au adus și dovezi ale experiențelor din vacanță.

Elev: ”Eu sunt cam dezorientat, că nu știu cu clasa... unde e, nu știu s-o găsesc.”

Cum arată sistemul de învățământ, în cifre, la acest nou început: 2.900.000 de copii, în scădere cu 27.000 față de anul 2025, din care 40.000 în creșe, 500.000 în grădinițe, 200.000 de profesori și 17 500 de unități școlare, și ele mai puține cu 200 față de anul trecut. Educația privată a ajuns la 3% din total.

Desigur, profesorii capătă un rol cheie, cel puțin la clasele a noua, prima generație care începe o programă nouă pentru un bacalaureat cu o structură diferită. Manualele pe hârtie nu vor fi pe bănci, cel puțin până în noiembrie.

Andreia Bodea, director Colegiul Național I.L. Caragiale: ”Manuale nu avem. Până să ajungă la catedră mai este, sunt un mare dacă. Am găsit greu diriginți, colegi vechi de ai mei foarte buni, care să accepte dirigenție. Nu găsesc colegi care să ia ore în plată cu ora.”

Președintele și-a dus împreună cu partenera fetița, în prima zi de școală din clasa a patra. În timpul festivității din curtea Școlii 150 din Capitală, șeful statului l-a ținut în brațe pe băiatul cel mic, Antim. Apoi a ajuns la școala din Curcani, județul Călărași, unde un proiect pilot a reușit să reducă rata absenteismului.

Nicușor Dan: ”Am ales să vin la școala din Curcani pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are. Educația din România, de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație.”

Dincolo de atmosfera festivă, rămân cele 700 de școli aflate încă în reparații, programele ”masa caldă” și cornul și laptele a căror organizare este incertă, dar și rezultatele mediocre obținute de România la testările internaționale.