Peste 500 de copii din Iași, inclusiv ucraineni, au primit ghiozdane complet echipate înainte de prima zi de școală

06-09-2025 | 14:45
Municipalitatea ieşeană a organizat sâmbătă, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cea de-a XVI-a ediţie a acţiunii cultural-caritabile „Copii de nota 10", dedicată copiilor din clasele 0 - VIII aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.

Sabrina Saghin

Pentru 539 de copii, dintre care 495 din familii ieşene şi 44 de copii din familiile din Ucraina refugiate în Iaşi, municipalitatea a oferit ajutoare în pachete cu produse în valoare de câte 170 de lei.

Fiecare copil a găsit în ghiozdanele noi şi rechizite şcolare: penar, stilou, pixuri, creioane, stilou plus rezerve, set de pensule, bloc desen, caiete dictando şi de matematică.

Ghiozdanele complet echipate au fost înmânate copiilor din familii defavorizate în cadrul unui eveniment care a inclus momente artistice susţinute de AKAdemy Talents by Alexandra Amarandei şi Haya Dance Studio.

Mesajul primarului Mihai Chirica

„Ghiozdănelele de toamnă, cum le spunem noi, şi-au găsit proprietarii. În fiecare toamnă organizăm astfel de evenimente pentru a ajuta copiii din familii aflate în situaţii mai deosebite din punct de vedere material. Copiii sunt incluşi pe categorii de vârstă, aşa că nu toate ghiozdanele au acelaşi conţinut ci în funcţie de necesităţile reale ale fiecărui copil. Scopul este foarte clar: părinţii nu trebuie să aibă scuze că nu şi-au trimis copiii la şcoală pentru că nu au avut cu ce să-i trimită. E important să avem un popor cât mai bine educat, care să fie integrat cât mai bine social, care să aibă posibilitatea unui loc de muncă în baza unei calificări obţinute într-o şcoală din România", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 06-09-2025 14:45

