Evaluarea, prin care au trecut alte 90 de țări din toată lumea, arată că aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani au un nivel elementar de abilități de lectură, nu știu să transforme banii dintr-o monedă în alta și nu înțeleg fenomenele științifice.

Ceea ce înseamnă un scor mai slab decât cel anterior, deja foarte scăzut. Și președintele Nicușor Dan a reacționat, spunând că aceste rezultate slabe nu pot fi ignorate, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm.

​Pentru noi, sunt cele mai slabe rezultate la testarea PISA, din ultimele două decenii.

Corespondent Știrile Pro TV: ”Din păcate, peste jumătate dintre tinerii de 15 ani incluși în testare sunt analfabeți funcțional la matematică, la citire 48%, iar la științe 46%. lar față de acum un deceniu avem o scădere bruscă de 16 procente, la matematică și la citire. Asta înseamnă că, la finalul clasei a opta, nu sunt capabili să folosească ce au învățat la școală în situații reale de viață chiar dacă fac socoteli, citesc fluent și pot reproduce informația științifică. Aceste rezultate ne situează în ultima bancă, chiar înaintea vecinilor bulgari, între țările Uniunii Europene. Pe continent, am fost depășiți și de state ca Muntenegru și Albania. Iar dacă vă întrebați cine sunt premianții, la nivel mondial, în general, elevii asiatici! Singapore și China ocupă primele două locuri, Japonia și Coreea de Sud sunt pe 4 și 5. Singura țară europeană aflată printre fruntași este Estonia, care și-a adjudecat bronzul, între cele 91 de țări”.

Reacția Ministrului Educației

în fața acestor cifre, Ministrul Educației nu a putut prezenta un plan de intervenție rapid.

Mihai Dimian, ministrul demis al Educației și Cercetării: Lentilele prin care vom privi astăzi indică faptul că avem foarte multe de făcut în continuare pentru a îmbunătăți situația, astfel încât ei să înțeleagă ceea ce citesc, să-i pregătim mai bine pentru profesiile viitorului.

Rezolvarea problemelor tip PISA e dificilă pentru elevii români, și din cauza lipsei antrenamentului din ore. De pildă, la citire să comenteze mesajul transmis de un spot publicitar, iar la matematică să calculeze prețul final al unui produs care costă 100 de lei, după o promoție de 20% a magazinului și o extra-reducere din prețul redus prin cardul de fidelitate, de încă 5%, adică preț final 76 de lei.

Cât despre folosirea instrumentelor digitale, deși petrec aproape la fel de mult timp la ore pe calculator și telefon, elevii nu știu să utilizeze aplicațiile ca să înlocuiască efortul de studiu.

Dragoș Iliescu, specialist în evaluare academică: Întrebarea era cât de mult utilizezi inteligența artificială pentru a-ți face teme, pentru... -Să le facă temele, de fapt. -Folosesc, de fapt, inteligența artificială, ca să o ia pe scurtătură. Și ăsta este chiar opusul învățării, când tema îți este făcută.

Țara noastră are, în plus, probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Cercetătorii au ajuns la concluzia că 20% din note sunt explicate prin statutul social și financiar al părinților.

Pentru România, grupul țintă a fost de aproape 8000 de elevi din 322 de școli, în proporții reprezentative pentru rural și urban și din familii cu venituri diferite. ​