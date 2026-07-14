Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția Capitalei, unde testarea a fost organizată în trei școli.

Corespondent PRO TV: „Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre. Au avut două inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor lor. La fiecare dintre probe au luat cel puțin șapte și cel puțin opt că medie între cele două note. Iar ca să ia și definitivatul le-ar trebui, din nou, media opt. Din 10.000 de candidați, cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600.

Motivul pentru care ei susțin acum definitivatul este că așa vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Vor putea ulterior să își dea gradele didactice și vor primi și un bonus la salariul brut. Și dacă motivele candidaților sunt aceleași, ei bine, poveștile lor sunt foarte diferite. La ieșirea din centrele de examen am întâlnit și profesoare de 21 de ani care deja au dat și titularizarea și au luat-o cu o notă mare, o altă certificare în educație. Au primit și un post și au de gând să aibă această profesie pe termen lung. Am întâlnit însă și profesoare debutante, de peste 50 de ani, care, după mai bine de două decenii în sistemul de justiție sau în domeniul bancar, au decis că este timpul de o reconversie profesională. Mai ales că, ne-au spus acestea, salariile au ajuns aproape la același nivel.

Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie”.