Lucrările au început deja săptămâna trecută la Școala Karlova din oraș, în timpul vacanței de vară, iar autoritățile intenționează să extindă măsura și la grădinițe, precum și la clădiri sociale și administrative, notează TVP World.

Pe fondul prelungirii războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al înmulțirii incidentelor în care drone rătăcite pătrund în spațiul aerian al statelor de pe flancul estic al Uniunii Europene, viceprimarul orașului Tartu, Martin Bek, a declarat că administrația locală dorește ca școlile să fie pregătite pentru situații de urgență.

„Experiența colegilor noștri ucraineni ne-a arătat că ferestrele ar trebui acoperite cu folie pentru a proteja împotriva cioburilor. Ei procedează la fel”, a declarat Bek pentru ERR.

Primarul orașului Tartu a subliniat că Estonia a învățat din experiența ucrainenilor care se confruntă cu atacurile rusești.

Ole Raudsepp, directorul companiei care instalează sistemele de protecție la școală, a explicat pentru ERR că, fără această folie specială, în cazul unei explozii care sparge geamul, „cioburile ar zbura în interiorul încăperii”.

Totuși, el a precizat că măsura nu oferă protecție totală: „În cazul unei explozii mai puternice, fereastra va fi smulsă împreună cu rama, iar folia nu poate împiedica acest lucru.”

Tartu, al doilea oraș ca mărime din Estonia, situat la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Rusia, a alocat în acest an 850.000 de euro pentru consolidarea rezilienței în situații de criză. Din această sumă, aproximativ 64.000 de euro sunt destinați acoperirii cu folie de protecție a ferestrelor adăposturilor din școli, potrivit ERR.

Statele baltice, inclusiv Estonia, s-au confruntat în repetate rânduri cu incidente în care drone au pătruns accidental în spațiul lor aerian sau s-au prăbușit pe teritoriul lor, în contextul în care Moscova intensifică bruiajul electronic și alte măsuri pentru a doborî dronele ucrainene folosite în atacurile asupra unor obiective militare și energetice din Rusia.