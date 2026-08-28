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Diana Buzoianu: ”Flavia Boghiu se alătură echipei de la Ministerul Mediului în calitate de secretar de stat”

Stiri Politice
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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, că Flavia Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, ”se alătură echipei de la Ministerul Mediului în calitate de secretar de stat”.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Buzoianu spune că Flavia Boghiu ”va pune cărămizi solide la proiectele din minister”.

O știu de ani de zile pe Flavia. De fiecare dată când ne întâlnim discutăm, inevitabil, de proiectele fiecăreia. Flavia are acea calitate de a cere vehement ca fiecare proiect în care se implică să fie real despre și să aibă real în centrul lor oamenii.

Or fix asta a fost mandatul din ultimul an la Ministerul Mediului. Despre cum gândim proiecte/măsuri reale pe mediu care să ajute românii să fie salvați în fața inundațiilor, să nu mai piardă ani din viață din cauza poluării, să nu le mai fie distruse comunitățile de infracțiuni de mediu, să aibă apă și canalizare în anul 2026 etc.

Flavia va pune cărămizi solide la proiectele din minister.” - a transmis ministrul interimar al Mediului.

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Recent, Flavia Boghiu a anunțat că a fost achitată definitiv în dosarul de corupţie în care fusese judecată și a precizat că s-a retras din viaţa publică pentru că nu a vrut să tragă partidul în această luptă pe care o consideră nedreaptă.

„Această perioadă de nedreptate care mi-a afectat viaţa în absolut toate aspectele ei, a fost un pic mai uşor de străbătut pentru că aţi fost voi (...) USR nu are penali în funcţii publice", a precizat Boghiu.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: flavia boghiu, Diana Buzoianu, secretari de stat, ministerul mediului,

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