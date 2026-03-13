Conform datelor prezentate de Ministerul Educaţiei în 4527 de unităţi de învăţământ, preprexzentând 97,27% din total, se organizează simularea: 4527 (97.27%).

În alte 127 de unităţi de învăţământ, simularea nu va fi orgabnizată, acestea reprezentând 2,73%.

În ceea ce priveşte numărul evaluatorilori înscrişi pe platformă, s-au înscris aproximativ 5.000 pentru Limba română, aproximativ 4.500 pentru matematică şi aproximativ 300 pentru proba de limba maternă

Numărul estimativ de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel de judeţ este de 77.000.

Simulările pentru examenele naționale sunt programate în martie

Simularea Evaluării Naţionale se desfăşoară în perioada 16 0 18 martie, iar cea pentru Bacalaureat este programată în perioada 23 - 26 martie.sind

icatele din Educaţie au avertizat marţi că „smulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate”.

Conform sindicaliştilor, în urma referendumului organizat de FSLI şi FSE „SPIRU HARET”, rezultatele arată „un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ”.

Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să NU participe la simulările examenelor naţionale”, au anunţat sindicatele din învăţământ.

De asemenea, peste 40.000, reprezentând aproximativ 28%, au optat direct pentru grevă în această perioadă.