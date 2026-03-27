S-au înscris la sesiunea de pre-admitere prin care facultățile de inginerie vor să-i găsească pe cei mai buni candidați.

Concurența ajunge la 12 elevi pe loc. Între timp studenții politehniști din ultimii ani le prezintă absolvenților de liceu nehotărâți ce experiențe îi așteaptă în cei 4 ani de studiu.

Studenții la Chimie Aplicată le oferă viitorilor colegi prima lecție.

”Aceasta e o soluție de acid sulfuric cu apă oxigenată. Dacă vreți să faceți ceva să dispară, e o soluție bună”.

Cu demonstrații ținute inclusiv de roboți- umanoizi și patrupezi- profesorii de la Politehnică susțin că tehnologia AI nu va lua locul specialistului. Și că efortul depus la admitere e justificat de statutul câștigat la absolvire.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Ca și dreptul și științele militare, toate programele de licență ale universităților politehnice durează patru ani. Dar cererea depășește oferta. De pildă, Universitatea București oferă anual 5000 de locuri la buget și peste 1000 cu taxă, iar acum organizează o sesiune de preadmitere- pe bază de dosar, la unele facultăți, și cu examen scris, care durează 3 ore, la altele. La Automatică și Calculatoare s-au înscris 1600 de candidați, și peste 1300 la Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației”.

În general, o medie peste 9 oferă șanse mari la un loc bugetat. În paralel, 1200 de dosare au fost deja validate în preadmiterea online, și încă 1400 sunt în proces de evaluare.

Răzvan Crăciunescu, Prodecan Facultate: ”Li se cer, în primul rând, mediile din timpul liceului la diferite materii, în funcție de facultate, că poate la chimie e diferit față de energetică, și o serie de diplome, premii, dacă au fost la olimpiade sau la concursuri”.

Următoarea sesiune de selecție a bobocilor politehniști are loc în iulie.