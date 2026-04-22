Primăria Chiajna a verificat adresele declarate ale copiilor care vor începe clasa pregătitoare. În mai multe cazuri, minorii nu locuiesc cu adevărat la domiciliile din buletin.

„Stimați cetățeni ai comunei Chiajna, vă aducem la cunoştință faptul că reprezentanții Primăriei comunei Chiajna însoțiți de reprezentanții Poliției Locale au efectuat o serie de controale la domiciliile declarate ale elevilor care urmează a fi înscriși la clasa 0, în unitățile de învățământ de pe raza localității”, a transmis Primăria pe Facebook.

Elevii pentru care s-a stabilit că nu au domiciliul real la adresele declarate vor fi relocați către unitățile de învățământ corespunzătoare zonei în care aceștia locuiesc efectiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Afacerea „viza de flotant”

Știrile PRO TV a scris de-a lungul anilor despre afacerea „vizelor de flotant”, unde există sute de anunțuri pe internet prin care părinții caută doritori pentru a fi luați în spațiu în încercarea de a găsi o școală mai bună pentru copiii lor. Sumele pentru un document sunt între 200 și 400 de euro.

Metodologia de înscriere a copiilor la grădiniță, creșă și școală se face pe baza domiciliului părinților și nu se face nici o referire legată de viza de flotant.

În 2025, ministrul Educației anunța că va căuta împreună cu specialiști din Ministerul de Interne soluțiile prin care părinții care locuiesc permanent în circumscripția fiecărei școli să aibă întâietate la înscrierea copiilor, în clasa pregătitoare.

Pentru că, spunea Daniel David, nu este corect ca vizele de flotant să aibă aceeași valoare ca domiciliul stabil, deși legea pune semnul egal între ele.