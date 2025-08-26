Cel mai slab rezultat din ultimii 7 ani la BAC-ul de toamnă. Câți absolvenți au trecut, după contestații

Bacalaureatul de toamnă a ajuns la final cu mai puțin de 900 de candidați care au reușit să ia diploma, după soluționarea contestațiilor. Este cel mai slab rezultat din ultimii 7 ani – pentru toți candidații.

Cu mențiunea că, în premieră, performanța promoției care a terminat anul acesta liceul este superioară cu numai 0,01% decât a colegilor din generațiile trecute.

La două luni după primul eșec la bacalaureat și un rezultat sub așteptări în sesiunea de toamnă, 11.000 de candidați au tras cu încredere ultimul loz – contestațiile.

Băiat: „De ce să-l mai dau o dată? Păi l-am dat o dată și-l mai dau o dată.”

Fată: „Am încercat să mă motivez singură.”

Reporter: „Cum?”

Fată: „Pur și simplu, m-am gândit că tre’ să-l iau.”

Fată: „Eu am scris, da’ nu știu dacă am scris bine.”

Reporter: „Subiectele ne interesau.”

Fată: „Tatăl meu, așa s-a numit, de Lucian Blaga.”

Reporter: „Și ce-ai scris?”

Fată: „Numai prostii...”

A doua comisie de corectare a trecut încă 896 de tineri de pragul mediei șase.

Cele mai mari rate de promovare sunt în Olt, Caraș-Severin și Dolj. Cele mai slabe, în Mureș, Gorj și Arad.

Desigur, cei respinși din nou dau vina pe cerințe.

Băiat: „Contrar așteptărilor mele, chiar a picat un subiect care, consider eu, că multora le-a pus multe bețe-n roate.”

Vorbim de prima generație care a făcut și clasa pregătitoare, cu cei mai puțini înscriși la școală din istoria recentă, și cei mai puțini candidați la bacalaureat din ultimii 21 de ani – în premieră, participarea a scăzut sub 100.000.

Motivarea și mobilizarea absolvenților pentru a obține diploma au ajuns și ele la cel mai jos nivel din ultimele două decenii. În 2005, 91,4% dintre cei picați prima oară au dat din nou examenul. În 2025, au revenit pentru a doua încercare numai 66%.

