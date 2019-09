Așteptările elevilor în prima zi de școală. Replica lui Iohannis la care au început să râdă

Prima zi de școală ne amintește tuturor că încrederea și prețuirea se câștigă de la grădiniță, până la liceu, cu părinți, profesori, și autorități, care să se implice pentru binele copiilor.

Iată ce așteaptă de la sistemul de învățământ peste 2.800.000 de elevi, care au pornit în noul an școlar. Insă, este pentru prima dată, din 1990, când numărul lor scade sub 3 milioane.

Iar acest nou început ne arată vechile probleme din educație: școli fără toalete și apă, fără pază, ori fără acoperiș, pentru că nici acum nu s-au terminat reparațiile. În Gorj, o grădinița s-a mutat în alt sat și zeci de copii s-au trezit în stradă.

Cu ochii cârpiţi de somn şi intimidaţi de marile schimbări din viaţa lor, preşcolarii au izbucnit în lacrimi când au fost nevoiţi să se despartă de părinţi.

Emoţii au avut şi elevii care au păşit pentru prima dată la şcoală, în clasa pregătitoare. Ceilalţi, au trăit bucuria revederii cu profesorii şi colegii, după aproape trei luni de vacanţă. Au fost şi regrete.

Elev: "A trecut aşa repede. Mă aşteptam să înceapă în 15 septembrie. Mai aveam puţin acolo nevoie de vacanţă."

Şcolile din toată ţara au fost pline de elevi cu flori în braţe, coroniţe pe cap, ambiţie în suflete şi... aşteptări.

Elev: "Ce m-ar face mai fericit? Fără teme."

Elev: "Îmi doresc tare să învăţ foarte bine şi să rămân cu coroniţă."

Elevă:” Am aşteptări mari, sunt foarte entiziasmata pentru noul an. Le-aş cere tuturor să încerce să ne facă un sistem mai bun, anul trecut de exemplu nu am avut manuale în clase. E foarte important să avaem toate resursele necesare"

De pe margine, părinţii le-au transmis dragoste şi susţinere. E esenţial, fără o conclucrare între familie şi şcoală nu există rezultate, nu ne putem baza doar pe scoală.

Mircea Berindei, învăţător:”Avem 19 ani când am început să predau, sunt în al cincilea an, am ales educaţia pentru că aici poţi face o schimbare şi poţi rămâne încontinuu anexat în realitate. Este o responsabilitate uriaşă pentru că noi stăm cu ei zilnic 4-5 ore pe zi"

Începutul de an şcolar a fost emoţionant şi pentru cei 1000 de elevi ai Colegiului Sfântul Iosif din Capitală.

La una dintre cele mai căutate scoli din Bucureşti, Ferdinand 1, unde directorul a fost premiat în 2017 de Ambasada Statelor Unite pentru bunele practici în educaţie, a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.

Iohannis: ”Şcoala este o comunitate de prieteni şi colegi, e locul unde copiii îşi încep drumul spre maturitate ghidaţi şi îndrumaţi de dascălii lor. Aţi văzut însă şi voi dragi copii unii politicieni se tem de şcoală (nr.r elevii râd), aici în şcoală sunt formaţi oamenii care le taxează erorile de logică şi mai nou, destul de des, de exprimare. Tot aici se resimte eşecul politicilor din educaţie dar şi lipsa de creativitate a acestora"

La Sibiu, soţia preşedintelui, Carmen Iohannis, a fost alături de elevii săi la deschiderea anului şcolar.

Scoala românească are însă o față de care nu suntem mândri. Este copleşită de probleme care în loc să se rezolve, se înmulţesc.

În mai multe şcoli din ţară, chiar şi în Bucureşti, cursurile au fost amânate chiar şi cu două săptămâni din cauza reparaţiilor întârziate.

Iar în Padeș, judeţul Gorj, anul şcolar a început în stradă. 20 de copii au aflat că grădiniţa lor a fost mutată în alt sat, fără să fie însă anunţaţi. Acolo, educatorii îi aşteptau pe cei mici, dar nu a ajuns nimeni.

Mamă: ”Nu ne spune nimeni nimic, nu ne anunţă. Aici suntem în România.”

Autorităţile locale au improvizat o grădiniţă în căminul cultural dar nu au avize de funcţionare. Aşa că, fără să anunțe, au mutat copiii, cel puţin teoretic, în alt sat. Concluzia o are primarul.

Serafim Antonie, primarul comunei Padeș:” Nu mai înţeleg nici eu nimic.”

Datele statistice pun la pământ o parte a învăţământului din România. Acum la început de an şcolar, avem încă 1180 de şcoli cu grupuri sanitare în curte şi automat şi fără apă curentă.

Fie vara, fie iarna elevii din aceste unităţi de învățământ se duc la toaleta din curte. În doar 3 ani, conform ministerului Educaţiei, autorităţile - fie ele locale sau judeţene - au reuşit să rezolve această problemă în puţin peste o mie de şcoli. Atât s-a putut.

Şi poate ar trebui să ne îngrijoreze şi numărul de elevi. În ultimii zece ani, s-a redus cu peste 570.000, adică cu 14,84%. Este pentru prima dată în 30 de ani când numărul şcolarilor scade sub 3 milioane.