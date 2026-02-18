Potrivit hidrologilor, în intervalul 18 februarie, ora 11:00 - 19 februarie, ora 16:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman) şi Vedea - bazin amonte S.H. Văleni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).

INHGA menţionează că populaţia din judeţele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenţionare, să nu traverseze zonele inundate şi să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor.

De asemenea, este recomandată respectarea indicaţiilor autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.