Aproape un sfert dintre copii renunţă la şcoală. "Am 6, niciunul nu ştie să scrie"

Țara noastră a ajuns pe un rușinos loc trei în UE la abandonul școlar și fenomenul este în creștere. Doar Spania și Malta sunt înaintea noastră. La fel de grav este și faptul că puțini tineri intră în câmpul muncii după ce renunță la școală.

Cei mai mulţi tineri care au abandonat şcoală sunt în judeţele din nord-est-ul ţării. Procentul celor care nu mai merg la cursuri este de peste 23 la sută.

Gabriel are 16 ani şi ar fi trebuit să fie în clasa a X-a. Deşi era şeful clasei, acum doi ani a abandonat liceul pentru că mama lui - săraca şi bolnavă - nu a mai putut să îi plătească naveta. "Am fost nevoit să renunţ la şcoala pentru că mai am încă doi fraţi şi o soră. Este foarte greu de bani. Mama e bolnavă şi nu puteam să stau să mă uit cum se chinuie cu pensia ei din care ar fi trebuit să îşi ia medicamente."

"A făcut naveta. Am vorbit şi cu şoferii ca să îl mai aştepte cu banii dar au spus că dacă nu vine cu banii, îl lăsă jos. A venit acasă şi a spus: mama, eu renunţ”, spune mama băiatului.

Gabriel nu a renunţat la ideea de a merge la şcoală, chiar dacă acum lucrează.

Potrivit rapoartelor comisiei europene, în 2017, doar 9,4 la sută dintre elevii români care au abandonat cursurile s-au angajat. Restul trăiesc din ajutoare sociale. Datele statistice arată că România are cea mai ridicată rata de părăsire timpurie a educaţiei.

În judeţele din regiunea de sud-est - de pildă - 22,4 la sută dintre elevi au abandonat şcoala iar un procent aproape similar se înregistrează şi în centrul ţării.

În Maramureş, aproape 300 de copii - cu aproape 15 la sută mai mulţi decât anul trecut - nu mai merg la cursuri.

"Am şase, niciunul nu merge la şcoală că nu am cu ce să-i îmbrac, nu am haine, bani, la copii le trebuie. Nu ştiu să scrie ori să citească”, spune un părinte. "N-am avut posibilitatea să meargă mai departe. Ne trebuie transport şi n-am avut cum. Acum l-am pus la service cu mine, din septembrie l-am angajat."

Ca să combată abandonul, autorităţile din Maramureş oferă de câteva luni o masă caldă pentru o mie de elevi.

În plus, după ore - profesorii îi ajută la teme.

În schimb, autorităţile din Pianu - judeţul Alba - au construit cu 5 milioane de euro - bani europeni - un campus şcolar unde copii predispuşi la abandon sunt cazaţi, ajutaţi la teme şi primesc o masă caldă.

Maria Ilea, Director Asociaţia "Sprijiniţi Copii”: „Campusul şcolar reduce abandonul şcolar. Dacă atunci când am început era în jur de 28% în zonele de unde provin copiii care acum frecventează campusul, în ultimii 7-8 ani am ajuns la 0% abandon şcolar.”

Potrivit rapoartelor Comisiei Europene - citate de monitorul social - în România cei mai mulţi dintre elevii care abandonează scoala provin din mediul rural. Procentul este de 6 ori mai mare decât cel înregistrat în oraşe.