Cum au ajuns câțiva elevi din SUA să învețe în București. „Nu foarte mulți oameni știu despre România”

Vor locui în gazdă la familii din Capitală și vor descoperi, pe lângă programa românească, și cultura țării noastre.

Skyler are 16 ani, este din Maryland și va învața la Colegiul Național Ion Creangă. A ales să vină în țara noastră din curiozitate.

Skyler: „Nu foarte mulți oameni știu despre România, cum știu despre cultura altor țări. Mulți prieteni nu au de unde să știe ce este în Romania. Îmi place mâncarea aici și îmi place arhitectura, mai ales în centrul Bucureștiului."



Eliza Chirila Popa, director executiv American Councils: „Când are loc selecția în SUA, nu își selectează țara și pot fi distribuiți în orice țară parte din program, dar își prioritizează dorințele. Câțiva știau destul de multe lucruri despre România. Unul dintre băieți din New York City ne spune că avea mulți colegi români la școală, cele mai multe lucruri le-a aflat de la o profesoară care e de origine română."



E levii s-au întâlnit cu familiile care îi găzduiesc, verificate în prealabil de Consiliile Americane.



Lavinia Popa, gazdă: „Deja am început să repetăm puțin gramatica limbii române. Am învățat-o să numere, facem și teme. Am învățat-o mai multe cuvinte din vocabular, am gătit împreună."

Adriana Popa, gazdă: „Având adolescenți în casă, am început cu pizza de casă și acum urmează, fiind toamnă, facem zacuscă, ardei copți, compoturile. Va participa cu noi la tot. Sentimentele pe care le trăiește mama de acolo, i le preiau și le trăiesc și eu totodată."

Anii trecuți mai multe grupe de liceeni români au avut ocazia să trăiască visul american în cadrul același program.

Băiat: „Au fost multe diferențe. De la faptul că începeam programul la 7:30 dimineța și aveam pauză de 5 minute între clasă, până la materiile pe care le-am avut, modul în care se desfășurau activitățile după școală..."

Fată: „Am fost, de exemplu, la majorete și în fiecare vineri mergeam acolo să susțin echipa de fotbal american și a fost incredibil."

Programul este finanțat de Departamentul de Stat care plătește toate cheltuielile. Elevii primesc si 200 de dolari pe lună, bani de cheltuială.

Cei care îi găzduiesc primesc la randul lor o suma modica.

Elevilor romani, care aleg să plece pentru un an în Statele Unite ale Americii, le sunt echivalate studiile. Doritorii se pot înscrie online pe site-ul American Councils.

