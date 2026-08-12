Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română și marți, cea obligatorie a profilului.

În funcție de profilul absolvit, candidații pot da examen la izică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Nu toți susțin însă toate probele, deoarece candidaților le pot fi recunoscute probele promovate în sesiunile anterioare.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie candidații pot apela doar la instrumente de desen.

Calendar Bacalaureat 2026 - sesiunea iulie-august

Probele scrise Bacalaureat 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

19 – 20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

20 – 21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale