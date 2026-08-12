Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Secvențele arată momentul în care mașina, condusă de un șofer de 50 de ani din Brașov, se deplasează necontrolat pe carosabil, după ce iese dintr-un sens giratoriu. Ajunge apoi pe trotuar, unde lovește doi turiști din Germania și un al treilea – român.

Corespondent PROTV: „Mașina a urcat pe acest rond de flori din sensul giratoriu, apoi a ajuns pe trotuar. S-a oprit după o distanță de circa 50 de metri, lovindu-i pe cei trei pietoni.”

Trecători: „Cineva a sărit peste sensul giratoriu și a ajuns acolo pe trotuar.” (...)

„Traficul era destul de mare. Este destul de greu să crezi că, cu atâta trafic, a avut suficient avânt să ajungă peste giratoriu până în trecerea de pietoni.”

„A sărit sensul giratoriu și a intrat în niște persoane.”

Românul, de 26 de ani, din Piatra Neamț, și unul dintre turiștii străini, în vârstă de 34 de ani, au murit, în ciuda eforturilor medicilor.

Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov: „O persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața. O altă persoană a intrat în stop cardio-respirator. I s-a acordat asistența medicală la fața locului, a fost resuscitată mai bine de 40 de minute, dar, din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată.”

Al doilea cetățean german, de 31 de ani, a fost grav rănit și transportat la spital. Șoferul, deși conștient, a ajuns și el la o unitate medicală pentru investigații. Înainte însă, polițiștii au stabilit că nu a consumat alcool, nici droguri înainte de a se urca la volan.

Daniel Zontea – purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „A fost monitorizat, comportamentul acestuia și deplasarea conducătorului auto și nu par a fi indicii că ar fi avut un mod de deplasare atipic. Doar în această zonă și-a pierdut comportamentul.”

O anchetă va scoate la iveală toate detaliile. Până atunci, polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze – inclusiv o problemă medicală a conducătorului auto.