Șeful guvernului polonez a făcut aceste declarații după ce drone au lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa, ucigând două persoane miercuri, potrivit Agerpres.

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre și omologii lor ucraineni, o amenințare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei a fost evitată”, a declarat Tusk într-o conferință de presă la Bratislava.

Tusk se așteaptă ca punctele de frontieră cu Ucraina să rămână vizate

„După cum știți, Rusia a recurs deja la atacuri provocatoare asupra punctelor de trecere a frontierei - de exemplu, în Republica Moldova. Ne așteptăm la acțiuni similare care vizează punctele de trecere a frontierei cu Ucraina în alte țări, inclusiv în Polonia”, a mai spus el.

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru potențiale provocări din partea Rusiei, care a invadat în 2022 țara vecină Ucraina.

Premierul polonez spune că a primit un raport direct de la CIA

El a declarat joi că a primit „un raport destul de precis direct de la CIA cu privire la posibile evenimente în lunile următoare - în concordanță cu ceea ce am spus și în legătură cu care am avertizat de luni de zile”, a adăugat Tusk.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii. Atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități privind situația nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci și de-a lungul flancului estic al UE”, a adăugat Tusk.