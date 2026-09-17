El a spus însă că USR este deschis să discute şi o altă nominalizare făcută de preşedinte, în cazul în care nu se ajunge la o concluzie în cazul lui Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureşan. El a mai afirmat că un alt scenariu ar fi cel cu două guverne minoritare succesive, unul PNLl-USR-UDMR şi unaltul PSD sub conducerea aceluiaşi premier tehnocrat.

„Am venit astăzi la consultările cu domnul președinte cu o delegație formată din lideri USR din toată țara și am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR, prin votul lor iresponsabil, nu se mai termină. Nu este doar un blocaj politic, ci un blocaj resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR, cu consecvență, vrea să facă parte din soluții.

Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând, am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR, în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă președintele nu dorește să-l numească pe domnul Mureșan și nici nu acceptă propunerea PSD, atunci suntem deschiși să discutăm și despre o altă nominalizare a domnului președinte.

Cred însă că guvernul care va fi condus de viitorul premier va trebui să fie un guvern coerent și un guvern care să poată face reformele necesare pentru ca românii să o ducă mai bine.

Noi ne menținem propunerea de a avea două guverne minoritare succesive. Să începem cu un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, iar apoi ar putea să vină un guvern PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte. Acesta este încă un scenariu.

Capacitatea Parlamentului de a forma o majoritate și de a vota un guvern se testează la vot și tocmai de aceea cred că era important ca, după aproape cinci luni, să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om reușește să formeze o majoritate, care mai apoi să fie testată în Parlament.

Dacă nu se găsesc soluții de către cei responsabili pentru acest blocaj, atunci trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor, iar alegerile anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică în textul Constituției, ci trebuie să fie o oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție. Avem nevoie de un guvern care investește în România, care scade cheltuielile statului, care crede în sectorul privat și care crede în capacitatea românilor de a se implica în societate”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Primii au fost PSD, AUR, PNL, USR, apoi UDMR.