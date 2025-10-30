„Trădătorii” aduce suspans și strategie la PRO TV. Începe jocul în care nimeni nu e de încredere

30-10-2025 | 20:38
În această seară are loc marea premieră a reality show-ului Trădătorii. De la ora 21:30, Ana Ularu, game masterul emisiunii, va deschide porțile castelului, iar din acel moment va începe un joc în care incertitudinea va fi la fiecare pas.

Bianca Ghiță

Concurenții vor lucra în echipă, pe timp de zi, însă noaptea trădătorii vor elimina câte un jucător. Pe scurt, manipulare și cuțite înfipte în spate – exact de la cine nu te aștepți.

24 de concurenți din toate colțurile României intră într-un castel fabulos. Ziua vor lupta împreună pentru a strânge până la 100.000 de euro, iar noaptea trădătorii îi vor elimina pe nevinovați... unul câte unul.

Ana Ularu: „Vreau ca oamenii să vadă această emisiune minunată care are în alchimia ei mult suspans, multe întorsături de situație, 24 de jucători absolut fabuloși, o locație superbă, un castel absolut fascinant, niște misiuni excelente prin care jucătorii își construiesc singuri răsplata finală și niște momente de trădare și de ruperi de alianțe fabuloase.”

Adrian Batista, Head of Reality and Entertainment Content: „Emisiunea asta se filmează cronologic, fiecare zi de viețuit la castel este un episod, are o structură foarte clară, foarte predictibilă pentru că are aceeași desfășurare de evenimente și, cu toate acestea, la fel de imprevizibilă pentru toată lumea. Și pentru noi, și pentru concurenți, și o să fie și pentru cei care se uită la emisiune. E absolut la latitudinea jucătorilor cum joacă, iar rezultatul este imprevizibil.”

Ana Ularu
Ana Ularu, actriță emblematică a cinemaului, cu roluri de succes la Hollywood, prezintă reality-show-ul Trădătorii

Concurenții trăiesc tensiunea și emoția jocului

Este sarcina jucătorilor nevinovați să-i descopere pe trădători și să-i alunge din castel, înainte să ajungă victime sigure. Toți trăiesc o experiență puternică în care mințile lor devin arme.

Johnny Bădeliță, concurent: „M-am dus acolo și am descoperit ce om extraordinar sunt și vai de nația mea în același timp. Tensiune multă, stres, am bănuit, am suspectat, am făcut tot ce trebuie făcut.”

Ines Stana, concurent:Am fost plină de emoții, nu puteam să dorm noaptea, sincer vă zic. Eu, de fel, sunt o persoană care se stresează foarte repede și e o experiență... pur și simplu o experiență care te schimbă ca persoană.”

Concurenții au văzut primul episod în avans și au retrăit împreună cele mai intense clipe, în timp ce invitații au fost poftiți la masa rotundă, unde au experimentat jocul trădării.

Prima ediție a emisiunii începe în această seară, de la 21:30, la PROTV și pe VOYO.

