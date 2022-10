Cum arată Rapunzel din viața reală. Nu și-a mai tăiat părul de nouă ani GALERIE FOTO

Când era fetiță, Ivanna era tunsă scurt deoarece mamei sale îi era mai ușor să-i îngrijească astfel părul.

Când a împlinit 17 ani, însă, Ivanna a decis să nu se mai tundă. A folosit trucuri de îngrijire transmise din generație în generație încă de la străbunica ei.

Cu ajutorul acestora, dar și datorită unui stil de viață sănătos, Ivanna, acum în vârstă de 36 de ani, este denumită Rapunzel din viața reală. Părul ei măsoară în prezent 1,54 m, potrivit dailystar.co.uk.

„De la o vârstă fragedă, eu și mama mea am visat la un păr lung și luxos, dar ea nu avea răbdare să-l îngrijească. Era mult mai ușor pentru mine să am un păr scurt când eram copil. Mama m-a învățat cum să am grijă de părul meu și mi-a împărtășit secretele bunicii și străbunicii. Într-un final am început să-mi las părul să crească. Credeți-mă, este o muncă grea. Îngrijirea părului necesită timp. Îmi tund vârfurile și este important să alegi șamponul și balsamul potrivite. Am un stil de viață sănătos și sunt activă, mănânc multe fructe, legume și ciocolată. Mama mereu glumește spunând că ciocolata ajută la creșterea părului”, a spus Ivanna.

„Îmi place cât de strălucitor, mătăsos și lung este. Este greu să îl pieptăn, dar îmi place să-l stilizez în diferite moduri. Am participat la mai multe competiții de-a lungul anilor și am câștigat locul 1 pentru părul meu lung. În Ucraina au scris despre mine, am apărut la TV și am simțit că mi-am atins scopul”, a povestit ea.

„Bărbații reacționează diferit. Unii sunt enervați de un păr atât de lung. Mă întreabă despre bani și timp. Altora li se pare extraordinar și iubesc idealul de frumusețe și feminitate. Încep să-mi mărturisească dorințele secrete”, a mai spus ea.

Sursa: Daily Star Dată publicare: 03-10-2022 13:18