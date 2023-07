„Ne cam jefuiesc elegant domnii turci”. Pățania unei românce în vacanța din Turcia. A ajuns la spital cu fiica ei

Femeia a scris că inițial s-a prezentat la cabinetul medical din cadrul resortului în care era cazată. Aceasta a primit consult medical contra cost, însă a fost trimisă apoi la spital.

Ajunsă acolo, românca a fost informată că toate serviciile medicale vor trebui achitate integral de către ea și că nu acceptă decontare directă cu asigurarea.

„Suntem în vacanta în Turcia - Antalya - Belek, iar aseară datorita unei inflamații puternice a amigdalelor, am ajuns la spital. Înainte sa plecam în vacanta am făcut asigurări de călătorie prin Allianz ( partener Mondial Asistance), cu decontare directa.

Am vorbit inițial cu cei de la resortul unde suntem cazați, dacă exista medic în resort. Ne-au spus ca exista dar sunt costuri suplimentare. Am acceptat consultul medical, iar medicul a concretizat faptul ca este necesar sa merg la spital pentru ca inflamația este extrem de puternica și am nevoie de antibiotic perfuzabil urgent.

Au aranjat ei transferul la spitalul ANATOLIA HOSPITAL, spital unde sunt aduși majoritatea turiștilor cazați în zona Belek și Lara. Ajunși acolo ni s-a adus la cunoștință faptul ca toate serviciile medicale trebuiesc achitate integral de către noi și ca nu accepta decontare directa cu Asigurarea.

În tot acest timp am vorbit la telefon cu cei de la Mondial Asistance, care au încercat prin toate mijloacele sa facă posibila decontarea directa, fără succes însă.

Ca și costuri :

• 455 EUR consultație medic ptr adult ( maxim maxim 2 min a durat)

• 335 EUR consultație medic ptr copil ( la fel max 2 min.) pe fetița o durea urechea si avea și ea o inflamație a amigdalelor, dar o formă ușoară”, a scris ea pe grupul de Facebook.

Femeia a fost nevoită să plătească aceste sume. Doar că medicul a constatat că au nevoie și de analize medicale și tratament perfuzabil cu antibiotic, dar și internare 6 ore.

„A trebuit sa achitam aceste costuri, altfel nu ne consulta nimeni.

În urna consultului medical, medicul a constatat că avem nevoie de analize de sânge și tratament perfuzabil cu antibiotic și internare 6 ore atât eu cât și fetița mea.

Costul : 1200 EUR / persoana, adică 2400 EUR amândouă.

Discutand non-stop la telefon cu cei de la Mondial Asistance și văzând nevoile exacte ale copilului, starea ei de sănătate nu necesita internare și administrare de antibiotic perfuzabil, asta îmi era clar, am concluzionat ca ne cam "jefuiesc" elegant domnii turci și fac prețuri în funcție de client”, a mai povestit ea.

După ce le-a spus medicilor că nu au suficienți bani, directorul spitalului a venit cu o ofertă.

„Le-am spus ca din păcate nu avem la noi suficienți bani și atunci ne-au spus ca o sa sune la directorul spitalului sa vadă dacă ne pot face un discount. După discuția cu directorul, au venit cu propunerea de 465 EUR / persoana și internare ptr 2 ore, nu 6 ore cum ne-au propus inițial, cu analize incluse.

Am acceptat internarea doar ptr mine, ptr ca abia mai respiram și aveam neapărata nevoie de tratament, iar ptr cea mica, ne-au dat o rețetă cu antibiotic. Deci am fost nevoiți sa achitam 1255 EUR, altfel plecam cum am venit.

Concluzia : în Turcia, anumite spitale cum este și cazul spitalului ANATOLIA HOSPITAL din Antalya Belek,nu accepta decât plata pe loc. Asta înseamnă că degeaba ai asigurare, ca poți sa mori cu ea în mână și nu te baga nimeni în seama dacă nu ai bani”, a spus românca.

