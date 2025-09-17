Văduva lui Navalnîi susține că două laboratoare din străinătate au confirmat otrăvirea acestuia: „Aleksei a fost ucis”

Stiri externe
17-09-2025 | 13:29
iulia si aleksei navalnii
Instagram/@yulia_navalnaya

Iulia Navalnaia, soția opozantului rus decedat Aleksei Navalnîi, susține că analizele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la acesta arată că el a fost otrăvit, potrivit Reuters și AFP.

autor
Aura Trif

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit brusc pe 16 februarie 2024, într-o închisoare din Rusia, aflată la Cercul Polar Arctic, privând opoziţia de cel mai carismatic şi popular lider al său.

Iulia Navalnaia a acuzat în repetate rânduri Rusia că l-a ucis pe opozant, o afirmaţie pe care Kremlinul o respinge ca fiind o absurditate.

Ea a postat miercuri un video pe reţeaua X în care spune că materialul biologic de la Aleksei Navalnîi a fost transportat ilegal în străinătate în 2024 şi că două laboratoare au examinat probele.

"Aceste laboratoare din două ţări diferite au ajuns la aceeaşi concluzie: Aleksei a fost ucis. Mai exact, a fost otrăvit", a spus Iulia Navalnaia. Ea a cerut laboratoarelor să publice rezultatele lor despre ceea ce ea a numit "adevărul incomod". Ea nu a specificat ce fel de otravă au găsit laboratoarele.

Citește și
Aleksei Navalnîi
Patru jurnalişti ruşi vor fi închişi cinci ani şi jumătate pentru presupuse legături cu Aleksei Navalnîi

Anul trecut, Iulia Navalnaia a respins informaţiile din partea investigatorilor ruşi conform cărora Navalnîi ar fi murit din cauza unui "amestec de afecţiuni". Agenţiile de informaţii din SUA au stabilit că preşedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, conform AP şi Wall Street Journal.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu este la curent cu afirmaţiile făcute de Iulia Navalnaia că soţul ei ar fi fost otrăvit în închisoarea din Rusia.

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, inchisoare, aleksei navalnîi, otravire,

Dată publicare: 17-09-2025 13:29

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“
Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“
Citește și...
Văduva lui Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi
Stiri externe
Văduva lui Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi

Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska, relatează AFP.

Patru jurnalişti ruşi vor fi închişi cinci ani şi jumătate pentru presupuse legături cu Aleksei Navalnîi
Stiri externe
Patru jurnalişti ruşi vor fi închişi cinci ani şi jumătate pentru presupuse legături cu Aleksei Navalnîi

Patru jurnalişti ruşi au fost condamnaţi marţi de un tribunal din Moscova la câte 5 ani şi jumătate de închisoare după ce au fost găsiţi vinovaţi că au lucrat pentru organizaţia interzisă a fostului lider al opoziţiei Aleksei Navalnîi.

Parchetul rus cere pedeapsa cu închisoarea împotriva unor jurnalişti pentru colaborare cu organizaţia lui Aleksei Navalnîi
Stiri externe
Parchetul rus cere pedeapsa cu închisoarea împotriva unor jurnalişti pentru colaborare cu organizaţia lui Aleksei Navalnîi

Parchetul rus a cerut joi aproape şase ani de închisoare împotriva a patru jurnalişti acuzaţi de colaborare cu organizaţia "extremistă" a fostului opozant Aleksei Navalnîi, decedat într-o închisoare din Rusia în 2024, potrivit Mediazona, citat de AFP.

Recomandări
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii
Stiri actuale
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.  

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump
Stiri actuale
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată, a ajuns, miercuri, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Septembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28