„Invazie” de găini într-un oraș turistic din Spania. Peste 700 de păsări au cucerit parcurile și străzile orașului

O „invazie” de găini a pus stăpânire treptat pe parcurile și spațiile verzi din Torrevieja, Alicante, iar până acum nimeni nu a reușit să le împiedice reproducerea sau să le captureze.

Consiliul Local susține că, în realitate, acestea „nu reprezintă un pericol sau o invazie” și că nu se aventurează să dea un număr exact de exemplare, deși presa locală vorbește despre aproximativ 700, potrivit El Pais.

Conștient de problemele de sănătate și siguranță rutieră provocate de sute de găini care se plimbă liber prin spațiile publice, consiliul a scos la licitație, în februarie, un contract public „ca măsură de precauție” pentru o firmă care să se ocupe de ele. Totuși, compania care a câștigat contractul a anunțat că se retrage, întrucât păsările trebuie capturate vii și duse într-un sanctuar, conform Legii pentru Protecția Animalelor, lucru pentru care afirmă că nu are capacitatea necesară.

Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de #Torrevieja https://t.co/n6o6hwiTfI pic.twitter.com/cPAi1QM8cs — INFORMACIÓN Vega Baja (@inf_vegabaja) August 17, 2025

De la 40 de păsări la peste 700

Stolul a apărut în 2014, la sensul giratoriu din Parcul Las Naciones, potrivit ziarului local Información. La acea vreme erau doar 40 de păsări, lăsate acolo iresponsabil de cineva, dar, hrănite de vecini și ajutate de condițiile favorabile, populația de găini a ajuns la peste 700 de exemplare.

Acum, găinile nu mai trăiesc doar în acea zonă, ci au colonizat treptat și alte locuri din sud-vestul municipiului: Parcul La Estación, Piața Islas Canarias, un teren abandonat din La Veleta, dar și împrejurimile cartierului San Roque și ale complexului rezidențial Villa Amalia.

Probleme de trafic și igienă

Videoclipuri și imagini de pe rețelele sociale arată pui, cocoși și găini lângă bănci sau traversând străzile orașului. „Conduci pe drum și apar dintr-odată”, spune Inma, o locuitoare din Torrevieja care lucrează în apropierea Parcului Las Naciones. Presa locală a relatat că unele dintre păsări au fost văzute traversând autostrada N-332, ceea ce a provocat situații periculoase în trafic.

Pe lângă riscul rutier, există și riscul sanitar pe care îl reprezintă găinile în spațiile publice. „Străzile sunt murdare și fac zgomot tot timpul”, adaugă Inma.

Contract reziliat și lipsă de soluții

Concha Sala, consilier pentru bunăstarea animalelor în cadrul Primăriei Torrevieja, afirmă că găinile „nu sunt considerate o invazie sau ceva periculos” și că prinderea lor este „o modalitate de a preveni probleme viitoare sau potențiale”. Chiar și așa, consiliul a bugetat aproximativ 26.000 de euro pentru contract, cu o durată de un an.

Deși mulți localnici consideră găinile o pacoste, alții le privesc ca pe niște vecini. „Sunt mulți oameni care le găsesc amuzante, iar copiii se bucură să le vadă. În plus, mănâncă insecte, deci fac și un bine în sensul ăsta”, spune Félix, un rezident din Parcul La Estación. Unii turiști chiar le văd ca pe o „atracție”, asemenea maimuțelor din Gibraltar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













