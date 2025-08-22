„Invazie” de găini într-un oraș turistic din Spania. Peste 700 de păsări au cucerit parcurile și străzile orașului

Stiri Diverse
22-08-2025 | 14:37
gaini
Shutterstock

O „invazie” de găini a pus stăpânire treptat pe parcurile și spațiile verzi din Torrevieja, Alicante, iar până acum nimeni nu a reușit să le împiedice reproducerea sau să le captureze.

autor
Ioana Andreescu

Consiliul Local susține că, în realitate, acestea „nu reprezintă un pericol sau o invazie” și că nu se aventurează să dea un număr exact de exemplare, deși presa locală vorbește despre aproximativ 700, potrivit El Pais.

Conștient de problemele de sănătate și siguranță rutieră provocate de sute de găini care se plimbă liber prin spațiile publice, consiliul a scos la licitație, în februarie, un contract public „ca măsură de precauție” pentru o firmă care să se ocupe de ele. Totuși, compania care a câștigat contractul a anunțat că se retrage, întrucât păsările trebuie capturate vii și duse într-un sanctuar, conform Legii pentru Protecția Animalelor, lucru pentru care afirmă că nu are capacitatea necesară.

De la 40 de păsări la peste 700

Stolul a apărut în 2014, la sensul giratoriu din Parcul Las Naciones, potrivit ziarului local Información. La acea vreme erau doar 40 de păsări, lăsate acolo iresponsabil de cineva, dar, hrănite de vecini și ajutate de condițiile favorabile, populația de găini a ajuns la peste 700 de exemplare.

Acum, găinile nu mai trăiesc doar în acea zonă, ci au colonizat treptat și alte locuri din sud-vestul municipiului: Parcul La Estación, Piața Islas Canarias, un teren abandonat din La Veleta, dar și împrejurimile cartierului San Roque și ale complexului rezidențial Villa Amalia.

Probleme de trafic și igienă

Videoclipuri și imagini de pe rețelele sociale arată pui, cocoși și găini lângă bănci sau traversând străzile orașului. „Conduci pe drum și apar dintr-odată”, spune Inma, o locuitoare din Torrevieja care lucrează în apropierea Parcului Las Naciones. Presa locală a relatat că unele dintre păsări au fost văzute traversând autostrada N-332, ceea ce a provocat situații periculoase în trafic.

Pe lângă riscul rutier, există și riscul sanitar pe care îl reprezintă găinile în spațiile publice. „Străzile sunt murdare și fac zgomot tot timpul”, adaugă Inma.

Contract reziliat și lipsă de soluții

Concha Sala, consilier pentru bunăstarea animalelor în cadrul Primăriei Torrevieja, afirmă că găinile „nu sunt considerate o invazie sau ceva periculos” și că prinderea lor este „o modalitate de a preveni probleme viitoare sau potențiale”. Chiar și așa, consiliul a bugetat aproximativ 26.000 de euro pentru contract, cu o durată de un an.

Deși mulți localnici consideră găinile o pacoste, alții le privesc ca pe niște vecini. „Sunt mulți oameni care le găsesc amuzante, iar copiii se bucură să le vadă. În plus, mănâncă insecte, deci fac și un bine în sensul ăsta”, spune Félix, un rezident din Parcul La Estación. Unii turiști chiar le văd ca pe o „atracție”, asemenea maimuțelor din Gibraltar.

Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă

Sursa: El Pais

Etichete: Spania, turisti, invazie, găini,

Dată publicare: 22-08-2025 14:37

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania
Stiri actuale
Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania

Un bărbat de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus instanţei pentru arestare preventivă, după ce a fost prins în flagrant delict, în Bucureşti, în timp ce transporta aproximativ 1,8 kilograme de canabis, ascunse într-un colet, printre haine.

Pompierii români au plecat spre Spania cu o aeronavă militară. Vor acţiona la incendiile din regiunea Galicia. FOTO&VIDEO
Stiri actuale
Pompierii români au plecat spre Spania cu o aeronavă militară. Vor acţiona la incendiile din regiunea Galicia. FOTO&VIDEO

51 de pompieri români, care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure, au decolat, joi dimineață, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a pleca în misiune în Regatul Spaniei.

 

Spania, sub 16 zile de caniculă extremă. Peste 1.140 de decese sunt atribuite temperaturilor insuportabile
Stiri externe
Spania, sub 16 zile de caniculă extremă. Peste 1.140 de decese sunt atribuite temperaturilor insuportabile

Ultimul val de caniculă, care i-a încins pe spanioli 16 zile la rând, cu temperaturi situate între 40 și 45 de grade Celsius, a avut efecte devastatoare.  

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 August 2025

03:21:57

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12