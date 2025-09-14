Festivalul ”George Enescu” își surprinde publicul cu reprezentații nemaivăzute. ”O experiență care îți schimbă viața”

Festivalul ”George Enescu” își surprinde publicul cu reprezentații neobișnuite, cu acorduri clasice, teatru, operă și artă multimedia. Sala Palatului a vibrat sâmbătă seară la un concert susținut de Filarmonica din Londra.

Iar duminică seară, atmosfera dramatică a operei ”Lady Macbeth” a adus emoții intense, cu Orchestra Națională Radio, Corul Academic și un dirijor cu șase premii Grammy în palmares.

Filarmonica Regală din Londra, dirijată de Vasily Petrenko și pianistul Bruce Liu, au purtat publicul printr-o călătorie muzicală, completată de proiecțiile regizoarei Carmen Lidia Vidu.

Punctul culminant a fost povestea Șeherezadei de Rimski-Korsakov, o muzică ce spune basme, dublată de proiecții care au adus în fața spectatorilor întreaga lume orientală.

”Specială povestea Șeherezadei. Dialogul dintre imagine și muzică a fost inedit”.

”Foarte frumos. La superlativ totul”.

”A fost extraordinar, în special ultima lucrare, Șeherezada”.

”A fost o adevărată plăcere să cântăm aici. Un public minunat”.

Festivalul continuă cu un alt moment special: "Lady Macbeth din Mțensk", capodopera lui Dmitri Șostakovici.

La pupitru se află Giancarlo Guerrero, un dirijor cu șase Premii Grammy. Alături de Orchestra Națională Radio și Corul Academic, el aduce în fața publicului una dintre cele mai cunoscute opere ale secolului XX.

”Simt că este un proiect incredibil, o experiență care îți schimbă viața”

Giancarlo Guerrero, dirijor: ”Există mult dramatism, multă tragedie, multă satiră în această muzică. Sunt foarte multe personaje. De aceea, logistica de a avea oameni care intră și ies poate fi destul de complicată. Iar muzica este cea care spune povestea. Fiecare notă îți spune dacă e un moment fericit, trist sau tragic. Pentru mine este ca și cum aș urca pe Everest. Simt că este un proiect incredibil… o experiență care îți schimbă viața”.

Carmen Lidia Vidu, director multimedia: ”Se încearcă de ceva timp, Festivalul ”George Enescu” e chiar pionier în direcția aceasta din 2017, când marile publicații titrau turnura contemporană pe care acest festival încearcă să o ia, zona asta multimedia vine într-un fel și ca o componentă de artă contemporană. Da, se adresează unui public nou, tânăr, unei noi generații, dar în același timp are și un rol de suport, fiindcă sunt opere în primă audiție, sunt opere grele. Aceste videoproiecții ajută de fapt publicul să înțeleagă scenografia, personajele, acțiunea, așa că starea e cu adevărat una imersivă”.

Cu o distribuție internațională de renume și o punere în scenă modernă, "Lady Macbeth din Mțensk" este unul dintre cele mai intense momente ale acestei ediții a Festivalului Enescu.

