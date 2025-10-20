Filmul de groază care a umplut cinematografele. A dominat box-office-ul nord-american. VIDEO

Filmul de groază care a umplut cinematografele. A dominat box-office-ul nord-american. VIDEO

Filmul de groază „Black Phone 2”, cu Ethan Hawke, s-a clasat în fruntea box-office-ului nord-american în acest weekend, cu încasări de 26,5 milioane de dolari, potrivit estimărilor de duminică ale firmei specializate Exhibitor Relations.

Sabrina Saghin

Filmul, al doilea episod din „Black Phone”, a fost produs de Universal şi de specialiştii în filme de groază Blumhouse şi a cucerit atât criticii, cât şi publicul, a asigurat David Gross, analist al firmei Franchise Entertainment Research.

„Este un început excelent pentru al doilea episod al unei saga de groază”, a adăugat el.

„Tron: Ares” se menține în top cu încasări reduse

Tron: Ares”, ultima parte a francizei de science-fiction „Tron”, a încasat doar 11,1 milioane de dolari în a doua săptămână de la lansarea în America de Nord, potrivit Exhibitor Relations.

Keanu Reeves, Alexandra Grant
Fake news despre Keanu Reeves. Actorul nu s-a căsătorit în secret cu iubita sa, Alexandra Grant, în vârstă de 52 de ani

Acest film de acţiune, cu actorii Jared Leto, Greta Lee şi Evan Peters în rolurile principale, evocă coexistenţa dintre oameni şi tehnologie şi vorbeşte despre pierderea controlului asupra programelor informatice, teme foarte actuale în plină expansiune a inteligenţei artificiale. Potrivit experţilor şi presei de specialitate, producţia ar fi costat 180 de milioane de dolari.

Good Fortune”, filmul regizat de Aziz Ansari, ocupă locul al treilea, cu 6,2 milioane de dolari. Comedia studioului Lionsgate îl prezintă pe Keanu Reeves în rolul unui înger păzitor incompetent, alături de Seth Rogen şi Aziz Ansari.

„One Battle After Another", un film de acţiune şi comedie dramatică cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a ocupat locul patru, cu încasări de 4 milioane de dolari la box-office.

Plin de umor şi promiţând nominalizări la Oscar, noul film al regizorului american Paul Thomas Anderson îl prezintă pe actorul vedetă în rolul unui fost insurgent politic care îşi salvează fiica.

Roofman”, o comedie dramatică cu Channing Tatum, urmează în top cu încasări de 3,7 milioane de dolari. Filmul este inspirat din povestea reală a lui Jeffrey Manchester, care jefuia restaurante McDonald's trecând pe acoperişuri şi trăia în secret în pereţii unui magazin de jucării.

Top 10

- „Truth & Treason” (2,7 milioane de dolari)

- „Gabby's Dollhouse: The Movie” (1,7 milioane de dolari)

- „The Conjuring: Last Rites” (1,6 milioane de dolari)

- „After the Hunt” (1,56 milioane de dolari)

- „Soul on Fire” şi „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle” (la egalitate, cu 1,3 milioane de dolari)

Sursa: News.ro

