Turiștii au reapărut la Roma. Rezervările sunt la jumătate față de perioada dinaintea pandemiei

În timp ce alte țări se pregătesc să introducă noi măsuri restrictive, pe străzile Romei turiștii se plimbă nestingheriți. Este drept... e vorba doar de persoanele vaccinate.

În Italia, turismul e departe de valorile dinainte de pandemie, dar hotelierii speră ca măcar stațiunile de schi să fie pline în această iarnă.

În Berlin, pe de altă parte, reprezentanții din turism nu știu la ce să se aștepte în săptămânile următoare.

Turiştii se plimbă din nou pe străzile Cetăţii Eterne. Multe restricţii au fost ridicate şi frontierele sunt deschise, dar numărul vizitatorilor este mult redus faţă de perioada dinainte de pandemie. Ivan este din Croaţia şi a venit la Roma împreună cu familia, tocmai pentru că sunt mai puţini turişti în această perioadă a anului.

Ivan Stanekovic, turist: „Locuim atât de aproape, dar nu am fost niciodată la Roma. Am mai fost la Florenţa înainte, ne-a plăcut foarte mult. Am auzit multe poveşti frumoase despre Roma, chiar şi cu toată pandemia, şi ne place mâncarea de aici, cultura, tot."

În această perioadă sunt cu aproape 50% mai puţine rezervări decât erau înainte de pandemie, aşa că multe hoteluri nici măcar nu şi-au deschis porţile. În Roma, de exemplu, din 1250 de hoteluri, 350 sunt închise. Stau mai bine staţiunile montane, care aşteaptă deschiderea sezonului de schi.

Giuseppe Roscioli, vicepreședinte organizație de patroni HoReCa din Italia: "În ceea ce priveşte sectorul de schi, dacă lucrurile merg aşa cum ar trebui, fără restricţii şi cu suficiente rezervări, hotelurile sunt aproape toate deschise. Acelaşi lucru s-a întâmplat în vară cu staţiunile estivale, toate destinaţiile de vară s-au descurcat foarte bine."

Cei mai mulţi turişti vin din Spania, Germania, Austria, Marea Britanie sau, mai nou, din Statele Unite. Turiştii chinezi sau ruşi, care aduceau până acum doi ani venituri consistente pentru turismul italian, sunt puţini. Asta pentru că vaccinurile din aceste ţări nu sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

Aris Talaeiam, turist: „Suntem din Singapore, am decis să venim în Italia pentru că aici e permis turismul pentru cei vaccinaţi, între Italia şi Singapore, aşa că am avut acces foarte uşor aici."

Mai la nord, în Berlin, lucrurile stau mai rău la capitolul turism. Capitala germană a pierdut, în 2020, 65% din turişti. Iar acum... noul val al pandemiei a adus cu sine noi restricţii. Doar cei vaccinaţi sau cei care au trecut recent prin boală au voie să intre în restaurante, muzee sau săli de concerte.

Christian Taenzler, purtător de cuvânt VisitBerlin: "Acum... cu acest al patrulea val, ne aşteptăm iarăşi la restricţii. Mergem pe ghicite, nu ştim ce se va întâmpla. Sperăm că vom putea să ţinem afacerile deschise de Sărbători, târgurile de Crăciun, Berlinul iarna... Dar nimeni nu ştie încă ce va fi."

După o lungă perioadă de carantină, Berlinul şi-a deschis porţile pentru turişti încă din 11 iunie, iar hotelierii spun că au avut o vară destul de bună. Acum însă, situaţia este dramatică, iar rezervările sunt abia la o treime din nivelul dinainte de pandemie.