„Adolescență coruptă” a câștigat sașe premii Emmy la ceremonia din Los Angeles. Ce alte producții au fost apreciate

15-09-2025 | 20:51
premiile emmy

La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr actor laureat cu un Emmy, pentru rolul din miniseria – „Adolescență coruptă”.

Drama psihologică a câștigat șase premii la ceremonia de la Los Angeles.

În paralel, „The Studio” – satira despre Hollywood – a adunat 13 trofee la categoria comedie, fapt fără precedent în istoria acestei gale. „The Pitt” – serialul despre medicii de la camera de gardă – este marele câștigător la categoria dramă.

Adolescentul britanic Owen Cooper avea 14 ani, la filmări, când a interpretat primul său rol – cel al unui elev arestat pentru că și-ar fi ucis o colegă.

Acum, la 15 ani, a intrat în istoria premiilor Emmy ca cel mai tânăr actor în rol secundar care a câștigat la categoria respectivă. Și a susținut un discurs de acceptare emoționant, după ce a îmbrățișat-o timid pe actrița Sydney Sweeney, care îl anunțase câștigător.

Owen Cooper: „Când m-am înscris la cursurile de actorie acum doi ani nu m-am așteptat să ajung în Statele Unite și în niciun caz să ajung aici. Dar, seara asta dovedește că, dacă asculți, dacă te concentrezi și ieși din zona de confort, poți obține orice în viață.”

Drama psihologică abordează un subiect sensibil și actual: felul în care adolescenții sunt influențați de mesajele extremiste și cu caracter misogin din mediul online.

„Adolescență coruptă” a fost desemnată cea mai bună miniserie și a triumfat la aproape toate secțiunile importante din această categorie: regie, scenariu, rol principal masculin – pentru Stephen Graham – și rol secundar feminin.

Stephen Graham:Sunt doar un puști metis crescut într-un bloc de apartamente dintr-un loc numit Kirkby. Să mă aflu azi aici, în fața colegilor mei, care îmi recunosc meritele, reprezintă o onoare extraordinară. Și arată că orice vis poate deveni realitate.”

Rogen a urcat pe scenă și pentru a primi trofeele la categoria cel mai bun serial de comedie, regie și scenariu.

Seth Rogen: „Am fost așa uimit că am câștigat, că n-am pregătit niciun discurs. N-am câștigat niciodată un trofeu. Când eram copil, am câștigat un trofeu de bowling de la un târg de vechituri. Părinții mei mi-au zis că e o idee bună să-l cumpăr.”

În total, satira despre provocările de la Hollywood a adunat 13 premii, un record pentru secțiunea comedie. Cele mai multe dintre aceste trofee sunt totuși la categorii tehnice.

Serialul „The Pitt” – despre medicii de la camera de gardă – a depășit toate așteptările și a triumfat la categoria dramă. Protagonistul Noah Wyle a câștigat primul Emmy din carieră.

Noah Wyle:Vreau să le mulțumesc copiilor, părinților mei, părinților vitregi și frumoasei mele soții Sara, care deține jumătate din acest trofeu, nu doar fiindcă așa zice legea din California, ci pentru că îl merită...”

„The Late Show cu Stephen Colbert” a luat un prim Emmy la categoria „talk show”. Realizatorul a fost ovaționat în picioare, după ce CBS a luat decizia controversată de a-i anula programul pe care l-a prezentat timp de aproape un deceniu. Televiziunea a invocat rațiuni financiare.

Stephen Colbert: Câteodată descoperi cât de mult iubești ceva atunci când realizezi riscul că-l poți pierde. În septembrie 2025, am realizat că îmi iubesc țara cu disperare. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite! Fiți puternici, curajoși și, dacă liftul vrea să vă ducă în jos, răzvrătiți-vă și apăsați butonul pentru urcare.”

Nate Bargatze – gazda galei – a reușit să țină discursurile în limita a 45 de secunde, promițând recompense pentru cei care se grăbesc. Cuvântările scurte au fost răsplătite, iar cele lungi penalizate, cu bani destinați unui proiect caritabil.

