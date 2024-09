YouTube restricționează conținutul de frumusețe pentru copii. „Vor percepe că așa arată lumea”

Este și motivul pentru care platforma YouTube a decis să nu le mai recomande adolescenților videoclipuri din care riscă să învețe lucruri nocive. Sunt tot mai dese și de succes astfel de videoclipuri în care copii între 5 și 10 ani au o rutină de îngrijire a pielii.

Deși producătorii de cosmetice au început să scoată pe piață produse care pot fi folosite de copiii mai mari de 10 ani, dermatologii le recomandă părinților să fie precauți. Potrivit specialiștilor, rutina de îngrijire a tenului ar trebui să apară în adolescență și numai dacă există probleme.

Iulia Roșu, medic dermatolog: „Am văzut multe fetițe care își doresc să exfolieze pielea de la 9-10 ani și folosesc acid glicolic, acid salicilic, care pot fi iritante pentru pielea lor sensibilă, pentru că până la vârsta pubertății glandele noastre nu produc sebum. Produsele cu retinol determină un efect advers care se numește purging, apare o deshumare a tenului, cu înroșire. Un copil de 4-5-7 ani nu are nevoie de o rutină de skincare decât dacă are o problemă medicală. Dacă pielea copilului e curată, are nevoie de un produs de curățare, poate fi același produs de când era bebeluș, ceva extrem de blând, și un produs de hidratare în sezonul rece, acesta nu e obligatoriu.”

Și platforma YouTube a luat decizia de a nu le mai recomanda copiilor și adolescenților până la vârsta de 17 ani videoclipuri care promovează anumite standarde de frumusețe și aspect fizic, cum ar fi tutorialele de machiaj în care sunt învățați cum să își schimbe forma nasului ca să pară mai subțire, de exemplu, sau să facă exerciții pentru obținerea unui aspect fizic plăcut.

Vor putea în continuare să urmărească videoclipuri de acest fel, însă algoritmii nu le vor mai sugera conținut asemănător. Acest tip de conținut le-ar putea induce o idee greșită despre sine, sunt de părere specialiștii.

Diana Miron, psihoterapeut: „Copiii vor percepe că așa arată lumea și că, dacă nu vor face parte corect din lumea asta, vor avea probleme. Este toxic să pornești cu gândirea asta, pentru că îți deformează creșterea și te raportezi la viața ta prezentă și viitoare ca și cum ai fi un adult, dar tu ești un copil”.

Totul pornește de la părinți, spun și psihoterapeuții. Doar adulții din familie pot limita accesul la anumite informații și pot purta discuții cu ei de când sunt mici, pentru a le forma personalitatea.

Dată publicare: 05-09-2024 19:38