Simona Halep, la concertul Loredanei: ”Inima mea a tresărit de bucurie”. Ce imagini a postat marea campioană | VIDEO

Simona Halep a fost prezentă, sâmbătă seară, la concertul susţinut de Loredana la Sala Palatului.

Conform unui story de pe Facebook, în timpul melodiei Made in Romania, în care Loredana cânta fluturând drapelul naţional, artista a salutat-o pe „unica şi inegalabila” Simona Halep, moment care a stârnit ropote de aplauze.

„Un salut de la Loredana şi o mare de aplauze. Inima mea a tresărit de bucurie. Mulţumesc Loredana pentru emoţia asta frumoasă”, a scris Halep la povestea postată pe Facebook.

Simona Halep și Loredana au petrecut Revelionul împreună

Într-un alt story, Simona şi Loredana se îmbrăţişează în culise după încheierea concertului „Măiastra”.

Simona Halep este fană a artistei Loredana, cele două petrecând şi Revelionul de anul trecut împreună.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













