Simona Halep, la concertul Loredanei: ”Inima mea a tresărit de bucurie”. Ce imagini a postat marea campioană | VIDEO

Stiri Mondene
09-11-2025 | 14:50
simona halep
Simona Halep

Simona Halep a fost prezentă, sâmbătă seară, la concertul susţinut de Loredana la Sala Palatului.

 

autor
Cristian Anton

Conform unui story de pe Facebook, în timpul melodiei Made in Romania, în care Loredana cânta fluturând drapelul naţional, artista a salutat-o pe „unica şi inegalabila” Simona Halep, moment care a stârnit ropote de aplauze.

„Un salut de la Loredana şi o mare de aplauze. Inima mea a tresărit de bucurie. Mulţumesc Loredana pentru emoţia asta frumoasă”, a scris Halep la povestea postată pe Facebook.

Simona Halep și Loredana au petrecut Revelionul împreună

Într-un alt story, Simona şi Loredana se îmbrăţişează în culise după încheierea concertului „Măiastra”.

Citește și
Simona Halep
Simona Halep, după finala de la Wimbledon: Atunci când mergi cu inima înainte, ajungi mai departe decât ai visat | FOTO

Simona Halep este fană a artistei Loredana, cele două petrecând şi Revelionul de anul trecut împreună. 

Ilie Năstase, după ce Simona Halep a anunțat că se retrage: ”A fost cea mai bună din lume, nu? Mai mult nu putea să fie”

Sursa: News.ro

Etichete: concert, simona halep, loredana,

Dată publicare: 09-11-2025 14:50

Articol recomandat de sport.ro
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Citește și...
Simona Halep împlineşte 34 de ani. 24 de turnee câștigate și o carieră impresionantă aproape de final. GALERIE FOTO
Stiri Sport
Simona Halep împlineşte 34 de ani. 24 de turnee câștigate și o carieră impresionantă aproape de final. GALERIE FOTO

Simona Halep sărbătorește 34 de ani. În acest an și-a anunțat retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială dedicată acestui moment.

Simona Halep, după finala de la Wimbledon: Atunci când mergi cu inima înainte, ajungi mai departe decât ai visat | FOTO
Stiri Sport
Simona Halep, după finala de la Wimbledon: Atunci când mergi cu inima înainte, ajungi mai departe decât ai visat | FOTO

Simona Halep, care a asistat, sâmbătă, la finala de la Wimbledon din loja regală, a afirmat, într-o postare pe Instagram, că atunci când „mergi cu inima înainte, ajungi mai departe decât ai visat”.

Simona Halep a anunțat când va avea loc meciul său de retragere: „Poate cel mai emoţionant moment din viaţa mea”
Stiri Sport
Simona Halep a anunțat când va avea loc meciul său de retragere: „Poate cel mai emoţionant moment din viaţa mea”

Fostul lider WTA Simona Halep a anunţat, sâmbătă, la Sports Festival, că anul viitor, la Cluj-Napoca, va avea loc meciul său de retragere.

Simona Halep: Tenisul m-a învăţat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el
Stiri Sport
Simona Halep: Tenisul m-a învăţat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el

Simona Halep a transmis duminică, printr-o postare emoționantă în social media, că tenisul i-a fost educator, îndrumător, confident și prieten, dar și cel mai exigent critic.

 

Simona Halep, despre viața de după retragerea din tenis: „Aveam un stres permanent. Acum descopăr lucruri noi”
Stiri Sport
Simona Halep, despre viața de după retragerea din tenis: „Aveam un stres permanent. Acum descopăr lucruri noi”

Simona Halep a mărturisit se bucură de viaţă după retragerea din tenis, că acum poate dormi liniştită şi nu mai trăieşte într-un stres permanent din cauza turneelor.

Recomandări
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș
Stiri actuale
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș

Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28