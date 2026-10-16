Pentru că nu are încă un nume, admiratorii pot intra AICI ca să voteze unul dintre numele propuse pentru puiul de lemur.

Micuțul lemur cu coadă inelată are o lună și jumătate și este deja la a doua generație născută la Zoo. Recent a început să mănânce hrană diversificată și nu mai depinde de mamă la fel de mult ca în primele zile de viață. Specia vine din Madagascar, o insulă de lângă coasta Africii.

Lemurul așteaptă un nume din partea admiratorilor

Mariela Vanu - reprezentant grădina zoologică: „Este cel mai tânăr locuitor al Grădinii Zoologice București. Încă nu-i cunoaștem sexul, de aceea nici nu ne-am grăbit să-i dăm un nume. Poate vă gândiți și voi la ceva interesant pentru el. Copiii îl admiră de fiecare dată când ajung în fața amplasamentului lor.”

Corespondent PROTV: „În centrul atenției sunt și cei 4 pui de capibara. Sunt a doua generație care vine pe lume la grădina zoologică. Deja se hrănesc singuri cu legume și rădăcinoase. Acum au în jur de 15 kilograme și la maturitate vor ajunge până la aproape 40.”

Un pui de cangur Bennett, de aproximativ trei luni și jumătate, a ieșit deja din marsupiul mamei și începe să exploreze lumea din jur.

Fetița: „Mi-au plăcut cangurii pentru că țopăie.”

Iar un pui de mara de Patagonia încă nu se poate despărți de mama lui.

Mariela Vanu - reprezentant grădina zoologică: „Specie de rozătoare. În amenajarea amplasamentului sunt foarte multe crăci și materie lemnoasă pentru că lor le cresc în permanență dinții și au nevoie să-și tocească constant.”

Îngrijitorii urmăresc atent dezvoltarea puilor și le adaptează hrana și condițiile în funcție de nevoi. La Grădina Zoologică din București trăiesc peste 1.000 de animale din peste 200 de specii.