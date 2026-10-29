Muzeele Vaticanului au prezentat miercuri o avanpremieră a expoziţiei dedicate „Un secol de papamobil”, care cuprinde opt versiuni Mercedes-Benz ale autovehiculului folosit de papi începând din 1930. Expoziţia se deschide oficial pentru public joi, potrivit News.ro.

Într-un alt context, Papa Leon al XIV-lea - un mare pasionat de maşini - s-a întâlnit cu conducerea Mercedes-Benz şi le-a mulţumit pentru parteneriatul cu Sfântul Scaun. În discursul său, papa născut la Chicago a subliniat că progresele tehnologiei auto au însoţit progresele şi evoluţiile călătoriilor papale.

Papa Leon al XIV-lea - un mare pasionat de maşini

„De-a lungul deceniilor, papamobilul a evoluat de la un mijloc de transport la un instrument de întâlnire, permiţându-i pontifului să se apropie de credincioşi în timpul vizitelor pastorale şi al celebrărilor publice”, a spus Leo. „În acest fel, munca dumneavoastră a contribuit la facilitarea misiunii Bisericii de a ajunge la oameni şi de a transmite lumii un mesaj de credinţă, speranţă şi caritate”.

Cea mai veche maşină expusă în cadrul expoziţiei de la Muzeul Vaticanului i-a fost dăruită Papei Pius al XI-lea pe 23 mai 1930. Modelul Mercedes-Benz Nürburg 460 era dotat cu un fotoliu luxos tapiţat cu brocart de mătase şi finisaje din lemn preţios şi metal.

„A fost construită, proiectată şi pregătită special pentru uzul papal, într-o asemenea măsură încât, doar comparând-o, poţi observa cum trece de la un model de serie la unul unic”, a declarat Sandro Barbagallo, curator al Departamentului Colecţiilor Istorice din cadrul Muzeelor Vaticanului.

„Din acest punct de vedere, devine clar modul în care au fost realizate toate maşinile de atunci, tocmai pentru a permite papei să fie văzut, dar şi să vadă, în deplină siguranţă şi, aş spune chiar, în confort”, a adăugat el.

„Nevoile în continuă schimbare ale unui papă”

Versiunile ulterioare ale papamobilului expuse reflectă nevoile în continuă schimbare ale unui papă aflat în deplasare, în special nevoia sa de a interacţiona cu credincioşii şi - mai recent - de a binecuvânta bebeluşii care îi erau aduşi.

În 1960, Papei Ioan al XXIII-lea i-a fost oferit modelul 300 d Landaulet, care prezenta un detaliu ce prefigura schimbarea: geamurile laterale spate detaşabile îi permiteau viitorului pontif să se apropie de cei pe care îi întâlnea pe drum.

În 1980, cu ocazia vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea în Germania, Mercedes-Benz a dezvoltat modelul 230 G, care prezenta o altă inovaţie majoră: o cupolă înaltă şi transparentă în partea din spate, care asigura siguranţa, dar garanta şi o vedere clară pentru milioanele de credincioşi adunaţi să-l vadă.

În discursul său adresat conducerii Mercedes-Benz, Papa Leon a amintit de papamobilul electric pe care l-au prezentat Papei Francisc, în conformitate cu priorităţile ecologice ale papei argentinian.

„În acest spirit, vă încurajez să continuaţi să puneţi inovaţia tehnologică în slujba demnităţii umane, a grijii faţă de creaţie şi a binelui comun”, a spus el.