Vârsta de pensionare pentru femei a crescut. Cum se folosește noul calculator oficial de pensii

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
pensie
Shutterstock

Începând cu 1 iulie 2026, o nouă etapă din calendarul de majorare a vârstei standard de pensionare pentru femei a intrat în vigoare. 

autor
Georgiana Ioniță

Astfel, unele femei vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au îndeplinit condițiile în prima jumătate a anului.

Modificarea face parte din calendarul prevăzut de Legea nr. 360/2023 și nu se aplică tuturor femeilor. Data exactă la care poate fi solicitată pensia depinde de luna și anul nașterii și poate fi verificată cu ajutorul calculatorului oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Tocmai de aceea, specialiștii Casei Naționale de Pensii Publice recomandă verificarea condițiilor individuale de pensionare, iar cea mai simplă metodă este utilizarea calculatorului oficial pus la dispoziție de instituție.

Calculatorul oficial de pensii. Cum afli exact când poți ieși la pensie

Pentru a evita interpretarea tabelelor din Anexa nr. 5, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția viitorilor pensionari un calculator online care estimează data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă.

Recomandări Video

Aplicația poate fi accesată gratuit pe site-ul CNPP și este destinată atât femeilor, cât și bărbaților.

Cum se folosește calculatorul

Utilizarea este simplă și durează mai puțin de un minut.

Utilizatorul trebuie să completeze:

  • sexul;
  • data nașterii;
  • numărul copiilor născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani, dacă este cazul;
  • codul de verificare afișat pe ecran.

După apăsarea butonului „Calculează”, aplicația afișează data la care persoana îndeplinește condițiile pentru pensionare potrivit legislației în vigoare.

Calculatorul afișează data la care sunt îndeplinite condițiile de pensionare potrivit informațiilor introduse și prevederilor Legii nr. 360/2023. Stabilirea oficială a dreptului la pensie revine însă casei teritoriale de pensii.

Rezultatul are caracter orientativ și este calculat pe baza informațiilor introduse de utilizator și a prevederilor Legii nr. 360/2023. În situațiile care implică condiții speciale de muncă, stagii realizate în alte state sau alte particularități, stabilirea oficială a dreptului la pensie revine casei teritoriale de pensii.

Calculatorul este util mai ales pentru persoanele apropiate de vârsta pensionării, deoarece simplifică verificarea condițiilor de pensionare, fără a mai fi necesară consultarea Anexei nr. 5 din Legea nr. 360/2023.

De exemplu, o femeie născută în iulie 1963 poate solicita pensia în ianuarie 2026, la vârsta de 62 de ani și 6 luni. În schimb, o femeie născută în decembrie 1963 va putea solicita pensia în iulie 2026, la 62 de ani și 7 luni.

Stagiul minim și stagiul complet de cotizare. Câți ani de muncă sunt necesari

Vârsta de pensionare este doar una dintre condițiile necesare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. La fel de important este și stagiul de cotizare, adică perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii.

Legea stabilește două repere esențiale:

  • stagiul minim de cotizare contributiv – 15 ani;
  • stagiul complet de cotizare contributiv – 35 de ani.

Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani, conform cnpp.ro.

Stagiul complet este important deoarece influențează atât deschiderea unor drepturi de pensie, cât și posibilitatea de a beneficia de anumite facilități prevăzute de lege, cum este pensia anticipată.

În cazul femeilor, atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet sunt atinse etapizat, conform calendarului de eșalonare prevăzut în Anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023. Din acest motiv, persoanele care urmează să se pensioneze în următorii ani trebuie să verifice condițiile aplicabile generației din care fac parte, și nu să se raporteze exclusiv la pragul final de 65 de ani.

În ce condiții se pot pensiona femeile mai devreme, fără penalizări

Legea nr. 360/2023 prevede mai multe situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă. Unele reduceri se aplică femeilor care au crescut copii, iar altele persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale ori se încadrează în alte categorii prevăzute de lege.

Una dintre cele mai importante modificări introduse de noua lege este posibilitatea ca femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea pensiei.

Cu cât se reduce vârsta de pensionare pentru mamele care au crescut copii

Pentru a beneficia de această facilitate, femeia trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Reducerea este acordată astfel:

Numărul copiilor / Reducerea vârstei standard

1 copil / 6 luni

2 copii / 1 an

3 copii / 1 an și 6 luni

4 copii / 2 ani

5 copii / 2 ani și 6 luni

6 copii / 3 ani

7 sau mai mulți copii / 3 ani și 6 luni

Reducerea se acordă femeilor care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani, precum și celor care au adoptat și au crescut copii, în condițiile prevăzute de lege.

Alte situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă

Pe lângă reducerea acordată mamelor, Legea nr. 360/2023 prevede reduceri și pentru alte categorii de persoane.

Printre acestea se numără:

  • persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă;
  • persoanele care au desfășurat activitate în fostele grupe I și II de muncă;
  • persoanele încadrate în grad de handicap, în condițiile prevăzute de lege;
  • persoanele care au lucrat în activități cu expunere la radiații sau în alte domenii pentru care legea stabilește reduceri speciale ale vârstei de pensionare.

Condițiile diferă în funcție de categoria profesională și de vechimea realizată, motiv pentru care fiecare situație este analizată individual de casa teritorială de pensii.

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de pensie

După îndeplinirea condițiilor privind vârsta și stagiul de cotizare, următorul pas este depunerea dosarului la casa teritorială de pensii.

În funcție de situația fiecărei persoane, pot fi solicitate documente suplimentare, însă, în mod obișnuit, dosarul de pensionare conține:

  • cererea de înscriere la pensie;
  • actul de identitate, în original și copie;
  • carnetul de muncă, dacă există;
  • adeverințe privind vechimea în muncă sau perioadele de cotizare;
  • acte de stare civilă, dacă sunt necesare;
  • documente privind perioadele asimilate stagiului de cotizare, dacă este cazul;
  • adeverințe privind sporurile permanente, acolo unde este cazul;
  • certificatele de naștere ale copiilor, dacă solicitanta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare;
  • orice alte documente solicitate de casa teritorială de pensii, în funcție de situația individuală.

Este recomandat ca dosarul să fie verificat înainte de depunere, deoarece lipsa unor documente poate prelungi perioada necesară emiterii deciziei de pensionare.

Ce trebuie să rețină viitorii pensionari

Cea mai importantă schimbare introdusă de noua lege este că nu mai este suficient să cunoști doar vârsta standard de pensionare. Data exactă la care poți ieși la pensie depinde de mai mulți factori: luna și anul nașterii, stagiul de cotizare realizat și eventualele reduceri prevăzute de lege.

Înainte de depunerea dosarului, este recomandat ca fiecare persoană să își verifice condițiile individuale folosind calculatorul oficial al CNPP sau consultând casa teritorială de pensii. Vârsta standard nu este aceeași pentru toate femeile, iar câteva minute petrecute verificând datele pot evita erori sau drumuri inutile.


Etichete: femeie, pensie, calculator, pensionari,

Articol recomandat de sport.ro
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Citește și...
Stiri Diverse
Salată cu piersici și brânză de capră, cina rapidă cu care nu dai greș. De ce funcționează această combinație

Salata cu piersici și brânză de capră este o alegere simplă pentru o cină rapidă, dar cu un gust aparte. 
Stiri Diverse
Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Un accesoriu montat pe multe mașini îi poate costa scump pe șoferi. Instalarea unor becuri LED, xenon sau halogen neomologate poate atrage amenzi consistente, deoarece acestea pot pune în pericol siguranța rutieră prin orbirea celorlalți participanți.
Stiri Diverse
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța

Un mecanic din Spania, concediat după ce a acumulat 63 de întârzieri la serviciu, a câștigat procesul împotriva angajatorului. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a obligat compania să ia o decizie.

Recomandări
Stiri externe
Ucraina a lovit din nou „Amazonul Rusiei”. Dronele au vizat depozitele celui mai mare retailer online rus

Dronele ucrainene au lovit din nou depozitele Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, supranumit „Amazonul Rusiei”. O persoană a murit, iar alte 14 au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Știri Actuale
Furtunile au făcut prăpăd în mai multe județe. Copaci căzuți peste mașini și locuințe inundate în urma ploilor torențiale

Vremea rea a adus un potop de necazuri. Furtuna care a lovit miercuri orașul Târgu Jiu a pus la pământ mai mulți copaci.

Stiri Politice
Atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru poate costa mii de euro cumpărătorii de locuințe. Ce se întâmplă cu TVA-ul

Autoritățile anunță că procesul de migrare a aplicațiilor Naționale de Cadastru în Cloud-ul Guvernamental va fi finalizat miercuri. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Iulie 2026

47:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

U Cluj - SK Brann în turul 2 preliminar Conference League, de la 20:00! Bergodi a rămas fără un om de bază

Sport

Patru jucătoare din România vor juca în competiția propriu-zisă la US Open 2026