Vârsta de pensionare pentru femei a crescut. Cum se folosește noul calculator oficial de pensii

Astfel, unele femei vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au îndeplinit condițiile în prima jumătate a anului.

Modificarea face parte din calendarul prevăzut de Legea nr. 360/2023 și nu se aplică tuturor femeilor. Data exactă la care poate fi solicitată pensia depinde de luna și anul nașterii și poate fi verificată cu ajutorul calculatorului oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Tocmai de aceea, specialiștii Casei Naționale de Pensii Publice recomandă verificarea condițiilor individuale de pensionare, iar cea mai simplă metodă este utilizarea calculatorului oficial pus la dispoziție de instituție.

Calculatorul oficial de pensii. Cum afli exact când poți ieși la pensie

Pentru a evita interpretarea tabelelor din Anexa nr. 5, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția viitorilor pensionari un calculator online care estimează data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă.

Aplicația poate fi accesată gratuit pe site-ul CNPP și este destinată atât femeilor, cât și bărbaților.

Cum se folosește calculatorul

Utilizarea este simplă și durează mai puțin de un minut.

Utilizatorul trebuie să completeze:

sexul;

data nașterii;

numărul copiilor născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani, dacă este cazul;

codul de verificare afișat pe ecran.

După apăsarea butonului „Calculează”, aplicația afișează data la care persoana îndeplinește condițiile pentru pensionare potrivit legislației în vigoare.

Calculatorul afișează data la care sunt îndeplinite condițiile de pensionare potrivit informațiilor introduse și prevederilor Legii nr. 360/2023. Stabilirea oficială a dreptului la pensie revine însă casei teritoriale de pensii.

Rezultatul are caracter orientativ și este calculat pe baza informațiilor introduse de utilizator și a prevederilor Legii nr. 360/2023. În situațiile care implică condiții speciale de muncă, stagii realizate în alte state sau alte particularități, stabilirea oficială a dreptului la pensie revine casei teritoriale de pensii.

Calculatorul este util mai ales pentru persoanele apropiate de vârsta pensionării, deoarece simplifică verificarea condițiilor de pensionare, fără a mai fi necesară consultarea Anexei nr. 5 din Legea nr. 360/2023.

De exemplu, o femeie născută în iulie 1963 poate solicita pensia în ianuarie 2026, la vârsta de 62 de ani și 6 luni. În schimb, o femeie născută în decembrie 1963 va putea solicita pensia în iulie 2026, la 62 de ani și 7 luni.

Stagiul minim și stagiul complet de cotizare. Câți ani de muncă sunt necesari

Vârsta de pensionare este doar una dintre condițiile necesare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. La fel de important este și stagiul de cotizare, adică perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii.

Legea stabilește două repere esențiale:

stagiul minim de cotizare contributiv – 15 ani ;

; stagiul complet de cotizare contributiv – 35 de ani.

Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani, conform cnpp.ro.

Stagiul complet este important deoarece influențează atât deschiderea unor drepturi de pensie, cât și posibilitatea de a beneficia de anumite facilități prevăzute de lege, cum este pensia anticipată.

În cazul femeilor, atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet sunt atinse etapizat, conform calendarului de eșalonare prevăzut în Anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023. Din acest motiv, persoanele care urmează să se pensioneze în următorii ani trebuie să verifice condițiile aplicabile generației din care fac parte, și nu să se raporteze exclusiv la pragul final de 65 de ani.

În ce condiții se pot pensiona femeile mai devreme, fără penalizări

Legea nr. 360/2023 prevede mai multe situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă. Unele reduceri se aplică femeilor care au crescut copii, iar altele persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale ori se încadrează în alte categorii prevăzute de lege.

Una dintre cele mai importante modificări introduse de noua lege este posibilitatea ca femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea pensiei.

Cu cât se reduce vârsta de pensionare pentru mamele care au crescut copii

Pentru a beneficia de această facilitate, femeia trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Reducerea este acordată astfel:

Numărul copiilor / Reducerea vârstei standard

1 copil / 6 luni

2 copii / 1 an

3 copii / 1 an și 6 luni

4 copii / 2 ani

5 copii / 2 ani și 6 luni

6 copii / 3 ani

7 sau mai mulți copii / 3 ani și 6 luni

Reducerea se acordă femeilor care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani, precum și celor care au adoptat și au crescut copii, în condițiile prevăzute de lege.