La un restaurant din Capitală, îndrăgostiții pot petrece Valentine's Day într-un decor special. Lumina difuză, roșul aprins și inimioarele sunt cadrul perfect pentru o declarație de dragoste vegheată de Cupidon.

Radu Mihai - antreprenor: „De Sf. Valentin încercăm să creăm atmosferă, luminile, meniul. Dacă nu vin îndrăgostiți, să-i facem să se îndrăgostească la noi. Contează foarte mult povestea. Datoria noastră este să creăm un mediu în care oamenii să se simtă speciali.”

Mulți vor să păstreze și o amintire, așa că fundalul este, pentru mulți, esențial.

Fată: „Să fac poze și mai ales că ești cu persoana iubită și întotdeauna decorul contează și atmosfera. Mi se pare foarte frumos, mai ales pentru cei îndrăgostiți este o zi romantică.”

Fată: „Contează destul de mult. Fiind și o sărbătoare foarte populară, adică a luat amploare la noi în țară, majoritatea persoanelor se duc strict pentru decor. De obicei, exteriorul atrage.”

Corespondent PROTV: „Dacă încă nu știți unde să petreceți Valentine's Day, mai aveți doar o zi la dispoziție. Locațiile investesc în decoruri spectaculoase, iar clienții recunosc: atmosfera contează aproape la fel de mult ca mâncarea.”

Casa Miței Biciclista a fost decorată simplu în așteptarea zilei de 14 februarie, însă mesajul transmite esența sărbătorii.

Fată: „Îmi place mesajul. Contează pentru că asta face diferența dintre a merge pe lângă și a te opri să intri. Designul face diferența. Aceste decoruri superbe ne fac să mergem.”

Devenită una dintre cele mai populare sărbători, Valentine's Day este celebrată în multe țări din lume.