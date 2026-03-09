Ministrul Energiei Bogdan Ivan participă luni la ședința coaliției unde ar prezenta trei variante pentru a menține prețurile carburanților sub 10 lei/litru: compensare, reducerea accizelor sau reducerea TVA.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmase anterior că pe agenda şedinţei coaliţiei de luni nu se află şi subiectul legat de creşterea preţului la carburanţi, dar că premierul Ilie Bolojan ar trebui să facă o informare pe această temă.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, dacă va solicita o discuţie în cadrul coaliţiei pe tema creşterilor de preţuri la carburanţi.

„Probabil prim-ministrul ar trebui să facă o informare pe treaba asta. Dar nu e pe agendă”, a declarat preşedintele PSD.

El a mai fost întrebat şi cât de mult afectează faptul că a fost atacată la CCR ordonanţa privind reforma în administraţie.

„E în vigoare. Ordonanţa e în vigoare, îşi produce efectele chiar dacă a fost atacată, e în vigoare”, a explicat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD s-a referit şi la consultarea iniţiată pe pagina sa de Facebook.

„Asta am vrut să fac eu pentru mine pe canalul meu personal, să iau pulsul, nu are nicio legătură cu consultarea pe care partidul o va face”, a menţionat Sorin Grindeanu.

El a precizat că nemulţumirile social-democraţilor legate de buget sunt „aceleaşi” şi că duminică seara a fost trimis proiectul de buget.

Grindeanu a mai afirmat că nu a avut o discuţie recentă cu preşedintele Nicuşor Dan.