Este momentul ideal pentru a relua anumite discuții, deoarece negocierile vor juca un rol esențial în atragerea unor contracte sau colaborări noi.

Miercuri, pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct, eliberând o energie mult așteptată. Proiectele care păreau blocate prind din nou viteză, aducând șanse de expansiune și ocazia excelentă de a recupera anumite sume de bani.

Spre finalul săptămânii, influența puternică a lui Pluton, susținut de Venus și de Lună, anunță un aer de schimbare. Este o perioadă a transformărilor, în care se pot lua decizii ferme menite să modifice complet direcția unor negocieri sau să redefinească parteneriatele de afaceri.

Patru zodii au șanse reale de a face un salt semnificativ în planul profesional și să-și crească substanțial veniturile:

Taur / Ascendent în Taur

Nativii Taur traversează o perioadă decisivă pentru viitorul lor material. În această săptămână, ei dau dovadă de o maturitate remarcabilă în gestionarea banilor, îndreptându-și atenția către strategii de investiții pe termen lung și direcționând resursele spre proiecte care le garantează stabilitatea.

În planul profesional, beneficiază de sprijinul neașteptat al unor persoane cu autoritate. Chiar dacă primesc responsabilități noi, seriozitatea lor este apreciată și răsplătită pe măsură. Mai mult, eventualele schimbări apărute acum într-un parteneriat pun bazele unei ascensiuni în carieră ce se va resimți pe tot parcursul anului.

Începând cu 11 martie, odată cu revenirea lui Jupiter la mișcarea directă, se deblochează fonduri provenite din alte surse decât salariul. Pe lângă acestea, Taurii pot descoperi oportunități noi de câștig în urma unor discuții sau propuneri complet neașteptate.

Este, de asemenea, o săptămână excelentă pentru a semna acte legate de bunuri de valoare sau pentru a renegocia anumite împrumuturi.

Spre finalul săptămânii, situația se relaxează, permițându-le să facă achiziții practice, fără să își dea bugetul peste cap.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna 9-15 martie 2026 aduce șansa de a face bani folosindu-se de cel mai mare talent al lor: comunicarea. Sunt foarte pricepuți la negocieri și obțin ușor avantaje financiare doar prin felul în care știu să pună problema. În plus, astrele îi ajută să lege colaborări noi.

La locul de muncă, rezolvă problemele complicate foarte repede, câștigând imediat aprecierea șefilor. Este o perioadă favorabilă să vină cu idei noi sau să propună schimbări. Persoanele pe care și le apropie acum îi vor ajuta mai târziu.

Finalul săptămânii este excelent pentru a perfecta termenii unor contracte care le pot aduce un salt în carieră.

În privința banilor, pot primi vești despre o mărire de salariu sau își recuperează sume din urmă. De miercuri, 11 martie, odată cu revenirea lui Jupiter la mersul direct, prin casa banilor, lucrurile încep să se miște în conturile lor și să reușească să intre în posesia unor bani care au fost blocați.

Recomandarea astrelor pentru această săptămână este să fie atenți la discuțiile cu prietenii sau persoanele de încredere pentru că o idee auzită întâmplător se poate transforma într-o sursă de venit.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

În săptămâna 9-15 martie 2026, Săgetătorii se concentrează pe bugetul comun, iar atenția lor se îndreaptă către banii deținuți cu partenerul sau cu diverși colaboratori, știind exact cum să gestioneze situația în avantajul lor.

Odată cu reluarea mersului direct a lui Jupiter, guvernatorul lor, din 11 martie 2026, barierele care le-au stat în cale în ultimele luni dispar. Săgetătorii pot primi oferte de parteneriat sau pot decide să lucreze pe cont propriu. Relațiile cu asociații devin mult mai armonioase, iar obiectivele comune vor fi atinse cu mai multă ușurință. De asemenea, este o perioadă ideală pentru cursuri de perfecționare care să le crească valoarea.

Din punct de vedere financiar, săptămâna aduce vești bune legate de credite, împrumuturi sau recuperarea unor sume de bani. Deși în partea a doua a săptămânii pot apărea unele restricții financiare, acestea sunt doar un semnal că trebuie să fie mai atenți la detalii.

Până la finalul săptămânii, Săgetătorii vor găsi soluții ingenioase pentru a transforma o pierdere într-un câștig, demonstrând că nu se lasă intimidați de niciun obstacol financiar.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Nativii Vărsător trec printr-o schimbare majoră în săptămâna 9-15 martie 2026. Susținuți de energia lui Pluton, prind curaj și găsesc forța necesară pentru a întoarce orice situație în favoarea lor. Nu se mai mulțumesc cu puțin și sunt hotărâți să iasă în față la locul de muncă, iar această perioadă le oferă exact ocaziile pe care le așteptau.

Cariera trece pe primul loc, existând șanse reale să fie promovați la conducerea unei echipe sau să primească proiecte noi.

Încă din primele zile ale săptămânii, reușesc să convingă un întreg colectiv să le urmeze ideile. Vărsătorii lasă deoparte regulile, inventează soluții rapide, dovedind tuturor că sunt pregătiți să preia conducerea.

În planul financiar, banii încep să apară ca recompensă a unor decizii curajoase luate în trecut. Este foarte posibil să se bucure de un profit dintr-o investiție mai veche, a cărei valoare a crescut.

La finalul săptămânii au o revelație legată de buget: își dau seama exact de unde pot reduce cheltuielile pentru a pune mai mulți bani deoparte. Chiar dacă acest pas cere puțină disciplină la cumpărături, rezultatul final le va asigura mult dorita libertate financiară.