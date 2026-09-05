Agenția meteorologică de la Madrid a subliniat că este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când se emite cod roșu de caniculă în septembrie.

Este zăduf și în Italia. De la Roma până în sudul Peninsulei, mercurul urcă până la 38-39 de grade Celsius. Mai multe regiuni din sud au cerut ca începutul anului școlar să se amâne cu trei săptămâni. Guvernul Meloni a refuzat, dar a alocat 20 de milioane de euro școlilor pentru a cumpăra aparate de aer condiționat.

Statisticile arată că doar 6% dintre școlile italiene au climatizare, iar aparatele sunt montate în special în birouri, nu în sălile de clasă.