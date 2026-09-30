Mercur intră în Scorpion pe 30 septembrie 2026, moment care schimbă complet tonul discuțiilor. Dacă până acum se căuta armonia, de acum comunicarea devine fermă, iar nativii adoptă o abordare clară și la obiect.

Energia acestei perioade aduce în prim-plan nevoia de autenticitate și dorința de a înțelege motivele din spatele cuvintelor nerostite. Conversațiile capătă o intensitate aparte, iar detaliile subtile devin repere importante. Chiar dacă percepția instinctivă este foarte puternică, este recomandat ca orice hotărâre să aibă o susținere bazată pe fapte.

Mercur traversează Scorpionul până pe 6 decembrie, pentru că între 24 octombrie și 13 noiembrie va intra în mișcare retrogradă. Această perioadă favorizează reluarea unor subiecte lăsate în așteptare și găsirea unor răspunsuri pentru situațiile din trecut.

În esență, această perioadă favorizează discuțiile care contează cu adevărat și dorința de a descoperi realitatea din spatele aparențelor. Totuși, tendința de a căuta mereu mesaje ascunse nu ar trebui să se transforme în suspiciuni nejustificate.

Cum influențează zodiile tranzitul lui Mercur în Scorpion

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, tranzitul lui Mercur atrage atenția asupra fondurilor comune, a administrării cheltuielilor și a vieții în doi. Conversațiile cu partenerul capătă o notă mai serioasă, aceștia fiind mult mai pregătiți să abordeze nesiguranțele personale sau modul în care sunt administrate veniturile. Este o perioadă favorabilă pentru a aduce un echilibru în privința responsabilităților materiale ori pentru a discuta o problemă evitată până acum.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, acest tranzit influențează interacțiunile în doi și parteneriatele profesionale. Nativii nu mai acceptă jumătăți de măsură din partea celor de lângă ei. Printr-un dialog asumat, Taurii află intențiile apropiaților și au ocazia să traseze limite într-o asociere importantă.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Mercur activează sectorul activităților curente. Mintea nativilor devine extrem de atentă la detalii, găsind soluții rapide pentru cele mai încurcate situații profesionale. Comunicarea cu colegii este acum scurtă și la obiect. Mai mult, perioada îi susține să renunțe la un tipar nesănătos care le consumă din energie.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Mercur schimbă felul în care își exprimă sentimentele. Nativii prind curaj să vorbească liber despre nevoile lor afective, căutând mai multă siguranță în cuplu. De asemenea, contextul astral le îndreaptă atenția spre o activitate relaxantă sau le dă ocazia să pună capăt unei tensiuni din relațiile apropiate.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, energia perioadei se concentrează pe viața de familie și pe legătura cu părinții. Nativii privesc mai atent spre evenimentele din trecut și abordează subiecte sensibile în discuțiile cu cei dragi. Este un interval potrivit pentru a decide o mutare, a redecora spațiul în care trăiesc sau pentru a depăși un moment dificil în relația cu o persoană din familie.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, acest tranzit transformă modul în care nativii discută cu anturajul. Mintea lor devine perspicace, reușind să citească imediat intențiile celorlalți, iar argumentele capătă greutate. Perioada este favorabilă pentru a trece cu bine un test important, a semna niște acte sau a ajunge la un consens într-o situație neclară.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Mercur pune accent pe siguranța materială și pe sursele de venit. Nativii devin mult mai chibzuiți, limitând achizițiile care nu reprezintă o prioritate. Tranzitul îi ajută să își evalueze corect munca și să aibă curajul de a cere o recompensă financiară pe măsura eforturilor pe care le depun zilnic.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Mercur le oferă o voce puternică și un magnetism aparte atunci când vorbesc. Ei nu se mai feresc să rostească adevărurile incomode și reușesc să îi dezarmeze pe cei din jur prin atitudinea lor fermă. Este o etapă potrivită pentru a face o schimbare majoră de viață și pentru a-și exprima deschis intențiile păstrate doar pentru ei.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Mercur aduce o nevoie de detașare și calm. Nativii fac un pas în spate, preferând să asculte mai mult și devenind atenți la detaliile subtile pe care înainte le ignorau. Este un timp de liniște, excelent pentru a-și aduna forțele și a lucra la un plan, fără să atragă atenția asupra lor.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Mercur schimbă dinamica relațiilor de prietenie și a viziunilor pe termen lung. Nativii devin selectivi cu persoanele din jurul lor, preferând să țină aproape doar persoanele de încredere. Este un moment potrivit pentru a se alătura unui grup cu interese comune sau pentru a stabili ultimele etape ale unei idei.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Mercur atrage atenția asupra statutului profesional și a modului în care sunt priviți de ceilalți. Nativii nu se mai feresc să poarte conversații ferme cu superiorii și știu să își susțină cu tărie punctul de vedere, aducând în față lucruri evitate de colegi. Contextul astral îi sprijină să ceară respect pentru efortul lor și să aleagă o direcție profesională mult mai potrivită.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, perioada cu tranzitul lui Mercur în Scorpion trezește dorința de a cunoaște lucruri noi și de a-și lărgi orizonturile intelectuale. Aceștia vor să afle adevărul din spatele oricărei situații și își apără principiile de viață cu mult curaj. Este un interval foarte bun pentru a finaliza niște acte, a se înscrie la un curs de care sunt pasionați sau pentru a rezolva niște chestiuni birocratice.