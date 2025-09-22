Unde mănânci cea mai bună pizza din Italia. Două localuri au obținut cel mai mare scor

"Pepe in grani", gestionată de Franco Pepe în Caiazzo, o comună din provincia Caserta, şi "I Tigli", condusă de Simone Padoan în San Bonifacio, o localitate din provincia Verona, sunt cele mai bune pizzerii din Italia.

Au obținut fiecare câte un scor de 97/100 în cea de-a 13-a ediţie a ghidului "Pizzerie d'Italia 2026", editat de revista gastronomică Gambero Rosso şi prezentat luni la Mostra d'Oltremare din Napoli, informează agenţia de presă ANSA.

Cele două localuri au ocupat primul loc în categoria "Tre Spicchi" (pizzerii cu servire la masă), devansând "Sasa Martucci - I Masanielli", tot din Caserta, şi "Confine", din Milano, care au obţinut câte 96 de puncte.

În ansamblu, numărul pizzeriilor care au obţinut premiul "Tre Spicchi" a crescut, ajungând la un total de 100.

În ceea ce priveşte premiile "Tre Rotelle" ("Trei roţi"), ce recompensează localurile care servesc pizza la felie şi la pachet, pizzeria "Pizzarium", gestionată de Gabriele Bonci în Roma rămâne în fruntea listei, cu 96 de puncte.

Numărul pizzeriilor premiate în această categorie a crescut de la 16 anul trecut la 18 în acest an, cu două noi intrări, ambele în Roma: "Ruver Teglia Frazionata" şi "Frumentario".

Acest ghid gastronomic, editat de jurnalista Pina Sozio, a evaluat 816 localuri, dintre care 133 sunt noi, şi a acordat nouă premii speciale.

"Pizza înseamnă bucurie, cultură şi legături umane", a declarat Lorenzo Ruggeri, redactorul-şef al revistei Gambero Rosso.

"Nu este un subiect controversat, ci un limbaj universal care uneşte. În Italia există peste 35.000 de pizzerii: viitorul va depinde de capacitatea de a conecta produsul la zona locală, sezonalitate şi durabilitate", a adăugat el.

