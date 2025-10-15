Un videoclip al lui Taylor Swift a determinat un aflux neobişnuit de vizitatori la un muzeu german

Stiri Diverse
15-10-2025 | 14:06
Taylor Swift
Getty

Cel mai recent videoclip al cântăreţei Taylor Swift a determinat un aflux neaşteptat de vizitatori la un muzeu de artă din Germania, după ce fanii cântăreţei spun că aici s-ar afla sursa de inspiraţie a uneia dintre scenele din videoclip, informează DPA.

autor
Ioana Andreescu

Muzeul Wiesbaden a spus că în weekend a fost vizitat de un număr de vizitatori cu câteva sute mai mare decât în mod obişnuit, unii dintre ei călătorind de la sute de kilometri pentru a admira o pictură Art Nouveau despre care aceştia cred că ar fi sursa de inspiraţie a scenei din deschiderea videoclipului ''The Fate of Ophelia'', ajuns numărul unu în topurile muzicale.

În videoclip, Swift interpretează rolul Opheliei

În videoclip, Swift interpretează rolul Opheliei, personajul tragic din piesa ''Hamlet'' a lui Shakespeare, şi apare ca făcând parte dintr-un tablou vivant.

Deşi muzeul, situat în apropierea oraşului Frankfurt, spune că referinţa exactă nu a fost confirmată oficial, directorul Andreas Henning a remarcat similarităţi importante cu ''Ophelia'', tablou realizat de pictorul german Friedrich Heyser, şi care face parte din colecţia muzeului.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

Heyser este cunoscut pentru portrete şi scene istorice, iar tabloul ''Ophelia'' a fost realizat aproximativ în anul 1900.

Poziţia lui Swift din videoclip, rochia albă şi fundalul par foarte asemănătoare cu tabloul lui Heyser, o reprezentare a tinerei nobile care înnebuneşte şi moare prin înecare după ce este adusă la disperare de acţiunile lui Hamlet, a spus Henning.

Acesta a declarat pentru DPA că muzeul este încântat de posibila referinţă la pictura sa, o oportunitate binevenită de a câştiga un public nou.

Muzeul a încercat s-o contacteze pe Taylor Swift, însă nu a reuşit încă să ia legătura cu artista. ''Mi-ar plăcea să-i arăt personal tabloul original lui Taylor Swift'', a adăugat Henning.

Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, muzeu, videoclip, taylor swift,

Dată publicare: 15-10-2025 14:06

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Taylor Swift își depășește propriul record: „The Fate of Ophelia”, cea mai ascultată piesă din istoria Spotify
Stiri externe
Taylor Swift își depășește propriul record: „The Fate of Ophelia”, cea mai ascultată piesă din istoria Spotify

"The Life of a Showgirl", mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor dedicate.

Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească
Stiri externe
Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a urat ''mult noroc'' vedetei pop Taylor Swift şi jucătorului de fotbal american Travis Kelce, care au anunţat marţi că urmează să se căsătorească, informează AFP.

 

Taylor Swift şi Travis Kelce s-au logodit. Anunțul făcut de cântăreață a strâns trei milioane de aprecieri în 30 de minute
Stiri Mondene
Taylor Swift şi Travis Kelce s-au logodit. Anunțul făcut de cântăreață a strâns trei milioane de aprecieri în 30 de minute

Cântăreaţa americană Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, şi-au anunţat marţi logodna pe o reţea de socializare, informează Reuters.

Recomandări
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă
Stiri Politice
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS
Stiri Sanatate
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".  

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28