Un videoclip al lui Taylor Swift a determinat un aflux neobişnuit de vizitatori la un muzeu german

Cel mai recent videoclip al cântăreţei Taylor Swift a determinat un aflux neaşteptat de vizitatori la un muzeu de artă din Germania, după ce fanii cântăreţei spun că aici s-ar afla sursa de inspiraţie a uneia dintre scenele din videoclip, informează DPA.

Muzeul Wiesbaden a spus că în weekend a fost vizitat de un număr de vizitatori cu câteva sute mai mare decât în mod obişnuit, unii dintre ei călătorind de la sute de kilometri pentru a admira o pictură Art Nouveau despre care aceştia cred că ar fi sursa de inspiraţie a scenei din deschiderea videoclipului ''The Fate of Ophelia'', ajuns numărul unu în topurile muzicale.

În videoclip, Swift interpretează rolul Opheliei, personajul tragic din piesa ''Hamlet'' a lui Shakespeare, şi apare ca făcând parte dintr-un tablou vivant.

Deşi muzeul, situat în apropierea oraşului Frankfurt, spune că referinţa exactă nu a fost confirmată oficial, directorul Andreas Henning a remarcat similarităţi importante cu ''Ophelia'', tablou realizat de pictorul german Friedrich Heyser, şi care face parte din colecţia muzeului.

Heyser este cunoscut pentru portrete şi scene istorice, iar tabloul ''Ophelia'' a fost realizat aproximativ în anul 1900.

Poziţia lui Swift din videoclip, rochia albă şi fundalul par foarte asemănătoare cu tabloul lui Heyser, o reprezentare a tinerei nobile care înnebuneşte şi moare prin înecare după ce este adusă la disperare de acţiunile lui Hamlet, a spus Henning.

Acesta a declarat pentru DPA că muzeul este încântat de posibila referinţă la pictura sa, o oportunitate binevenită de a câştiga un public nou.

Muzeul a încercat s-o contacteze pe Taylor Swift, însă nu a reuşit încă să ia legătura cu artista. ''Mi-ar plăcea să-i arăt personal tabloul original lui Taylor Swift'', a adăugat Henning.

