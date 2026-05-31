Corespondent Știrile PRO TV: „Cei mai mulți turiști sunt în Mamaia, Eforie și Vama Veche. Încă avem prețuri de extrasezon în această perioadă, iar mulți dintre cei ajunși la mare au venit prin programul «Litoralul pentru Toți», spun reprezentanții din turism.

Și vremea este bună, chiar dacă au mai fost reprize de ploaie. Apa mării are în jur de 19 grade Celsius, destul de caldă pentru această perioadă, iar în aer sunt aproximativ 21 de grade.

Sunt și evenimente în acest weekend pe litoral. Până diseară, în Mamaia este în desfășurare un festival gastronomic pescăresc. Mâine, de Ziua Copilului, multe hoteluri au evenimente pentru copii. Cei mici pot intra gratuit și la spectacolele de la delfinariu.”