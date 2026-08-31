Situată la nord de Madrid, în apropierea drumului spre Colmenar Viejo, baza militară El Goloso este una dintre cele mai importante și emblematice baze ale Armatei Spaniole. Înființată în anii 1960, aceasta a avut un rol important în dezvoltarea unităților blindate și mecanizate ale armatei, potrivit El Debate.

Pe lângă importanța sa militară, baza El Goloso are o legătură strânsă și cu comunitatea din Madrid. Cu ocazia unor evenimente speciale, precum Ziua Forțelor Armate sau alte ceremonii oficiale, baza își deschide porțile pentru public, demonstrând apropierea armatei de comunitate.

Militarii din această bază au o devoțiune deosebită față de Neprihănita Zămislire, patroana Infanteriei Spaniole. Această devoțiune s-a consolidat în special după un incendiu izbucnit în iulie 2015, în urma căruia o statuie a Fecioarei Maria a rămas, în mod considerat miraculos, neatinsă de flăcări.

Incendiul care a cruțat statuia Fecioarei Maria

Totul s-a întâmplat în penultima zi a lunii iulie 2015, când un incendiu a izbucnit în interiorul bazei militare El Goloso, afectând o parte a terenului și a vegetației.

În acea perioadă, Comunitatea Madrid se confrunta cu temperaturi extrem de ridicate, care depășeau cu peste 4 grade Celsius valorile obișnuite pentru această perioadă. Valul de căldură, caracterizat prin temperaturi anormal de ridicate timp de cel puțin trei zile consecutive, a afectat puternic regiunea.

După ce militarii au reușit să stingă incendiul, au constatat un fapt care i-a uimit: statuia Fecioarei Maria și florile care o împodobeau nu fuseseră afectate de flăcări. În jurul ei, vegetația fusese complet arsă, însă focul părea să fi cruțat zona în care se afla statuia.

Un incendiu de asemenea amploare poate distruge totul în calea sa în doar câteva minute, însă, în acest caz, imaginea Fecioarei Maria a rămas intactă. Statuia albă nu fusese înnegrită nici măcar de fum, spre surprinderea celor care au asistat la intervenție.

„O statuie specială” pentru militari

Imaginea Fecioarei Maria, rămasă intactă în urma incendiului, i-a lăsat fără cuvinte pe cei prezenți. Militarii bazei au o devoțiune specială față de această statuie, pe care o consideră „foarte specială”.

„Mulți militari s-au rugat la ea, iar statuia a participat chiar și la unele evenimente oficiale organizate în baza militară”, relatează publicația online Religión en Libertad.

Pentru militarii de la El Goloso, faptul că focul a distrus vegetația din jur, dar nu a afectat statuia Fecioarei Maria a fost un eveniment extraordinar. Ei consideră că acesta nu poate fi explicat prin legile naturii și îl atribuie unei intervenții divine.

Fecioara Maria a fost asociată de-a lungul timpului cu numeroase astfel de relatări și evenimente considerate miraculoase. În cazul de la El Goloso, imaginea Maicii Domnului a rămas intactă în mijlocul terenului devastat de flăcări, devenind un simbol al credinței pentru militarii bazei.