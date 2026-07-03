Alți 34 de pofticioși s-au chinuit și ei să înfulece cât mai repede același preparat, în cadrul competiției.

35 de concurenți s-au prezentat lihniți de foame, spun ei, la concursul desfășurat în Piața Sfatului din Brașov.

Au avut la dispoziție 15 minute ca să înghită rapid un burger uriaș, de circa 5000 de kilocalorii. Ștefan Stancu a fost câștigătorul zilei.

Tânărul de 26 de ani a venit special pentru concurs, din Vâlcea. Spune că îi place să mănânce, dar a avut și strategie.

Ștefan Stancu: "Nu am mai mâncat de ieri, de aproape 20 de ore, acesta e scopul. Am mâncat numai legume și am băut 7-8 litri de apă ca să mă pregătesc."

Alții au vrut să se distreze și să testeze cât pot mânca.

Curioși, trecătorii s-au oprit să asiste la spectacol.

Câștigătorul a fost recompensat cu un premiu în bani și va putea mânca săptămânal un burger gratuit, timp de un an.