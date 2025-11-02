Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump”

02-11-2025 | 10:00
Dmitri Peskov
Getty Images

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

autor
Claudia Alionescu

Pentru a rezolva situaţia din Ucraina este nevoie de o muncă minuţioasă, nu de o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citând declaraţiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuţioasă asupra detaliilor acordului”, a declarat Dmitri Peskov, citat de TASS.

Ce a declarat Trump

Preşedintele american Donald Trump a declarat în octombrie că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, potrivit Reuters.

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, vladimir putin, intalnire, dmitri peskov,

Dată publicare: 02-11-2025 10:00

