Raed Arafat a explicat că un cutremur are ”două categorii de unde”, unele care merg mai rapid şi se simt mai puţin şi altele care merg mai încet, dar care sunt resimţite şi sunt mai distructive, sistemul Android simţind prima categorie de unde şi dând alertă cu câteva secunde înainte ca seismul să fie resimţit, potrivit News.ro.

”De multe ori, aparatele pe care noi le avem conectate în dispeceratele noastre la Institutul de Fizică a Pământului când ne avertizează ne avertizează doar cu câteva secunde înainte sau chiar în timpul în care cutremurul se întâmplă. Androidul are un sistem cunoscut care este bazat pe detectarea unor unde mai puţin detectabile de către om înainte să vină undele detectabile de către om, să le zicem aşa, mai simplu explicat. (...) Am văzut comparaţii cu faptul că noi am dat RO-Alert când a fost furtună de zăpadă şi acum nu am dat RO-Alert. De fiecare dată când este un cutremur este un grup de personaje care încep să comenteze că de ce nu s-a dat RO-Alert. Pentru că inducem panică într-un timp foarte scurt, pentru că cel mai probabil când vom da RO-Alert s-ar putea să-l dăm pe un cutremur care nu va avea niciun impact sau s-ar putea să-l dăm pe un cutremur serios care să pună oamenii să coboare pe scările blocurilor şi să fie prinşi de cutremur chiar în scara blocului, care este cel mai rău loc unde poţi să fii prins în timpul cutremurului”, a explicat Raed Arafat, miercuri seară, într-o intervenţie telefonică la B1 TV.

El a subliniat că, ”din păcate”, populaţia României nu este una care să aibă o pregătire şi cunoştinţe adecvate în caz de cutremur, explicând că autorităţile nu se pot baza pe faptul că oamenii ”vor rămâne calmi, nu se vor panica şi nu vor face anumite greşeli”.

”Am avut un singur caz care a fost dus la spital, al unei persoane care a lovit cu capul un obiect de mobilier, încercând că se evacueze din cauza panicii. Gândiţi-vă că acest lucru s-ar putea să fi fost multiplicat dacă noi am fi dat astfel de alertă înainte cu câteva secunde de cutremur”, a arătat Arafat.

Şeful DSU a subliniat că autorităţile au portalul ”Fii pregătit” care aduce informaţii legate de situaţii de urgenţă, dar pe care lumea ”nu se înghesuie” să îl aceseze.

Un cutremur a zguduit România

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit România în dimineața zilei de 18 noiembrie 2026, la ora 2 și 48 de minute.

Seismul, produs în zona Vrancea, a fost resimțit puternic în mai multe orașe, inclusiv în Capitală, dar și în Republica Moldova.

Două persoane au fost rănite după ce au fost lovite de obiecte de mobilier, iar alte câteva au suferit atacuri de panică.

17 oameni au sunat la 112, a anunțat STS. Este cel mai puternic cutremur din ultimii opt ani, spun specialiștii.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în ultimii opt ani a fost încadrat, totuși, în categoria seismelor moderate. Pentru zona Vrancei, o astfel de magnitudine nu este neapărat neobișnuită.