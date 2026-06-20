Radarul l-a surprins circulând cu 51 km/h, după aplicarea marjei obligatorii de eroare de 5 km/h. Acest singur kilometru pe oră peste limita legală l-a costat, în final, aproape 7.000 de franci elvețieni, relatează Blick.

Incidentul a avut loc pe 17 martie 2022, în jurul orei 11:00. Amenda inițială era de doar 40 de franci, însă șoferul scuterului a refuzat să o accepte și a contestat sancțiunea în instanță.

După ce tribunalul districtual și apoi Curtea cantonală i-au respins plângerile, acesta a fost obligat să achite și cheltuieli de judecată de peste 3.840 de franci. Cu toate acestea, a continuat procesul și a atacat decizia la Tribunalul Federal.

Cum s-a ajuns la sancțiunea usturătoare

În apărarea sa, bărbatul a susținut că nu existau suficiente dovezi pentru condamnare. El a afirmat că nu putea ști cu ce viteză circula deoarece vitezometrul scuterului nu era iluminat, deși fapta s-a petrecut în plină zi. De asemenea, a acuzat autoritățile că nu au prezentat la timp anumite fotografii și că au oferit informații înșelătoare despre aparatul radar.

Judecătorii federali au respins însă toate argumentele, subliniind că viteza relevantă este cea măsurată de radar, nu cea indicată de vitezometrul vehiculului. În plus, au constatat că recursul nu aducea elemente noi față de cele analizate deja de instanțele inferioare.

În loc să obțină anularea amenzii, bărbatul a fost obligat să plătească încă 3.000 de franci cheltuieli judiciare. Astfel, costul total al disputei juridice a ajuns la aproape 7.000 de franci elvețieni.

Potrivit presei elvețiene, cazul nu mai poate fi contestat la European Court of Human Rights, care, de regulă, nu examinează cauze de o asemenea amploare redusă.